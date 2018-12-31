川習來電 貿易戰搞定？

2018年12月31日 04:10 中國時報 陳一新

美國總統川普12月29日推文表示，他與中國大陸國家主席習近平長時間通話，對話良好，貿易協議若能達成，將會是非常全面，涵蓋所有議題、領域、爭端的協議，取得重大進展。但是川、習這次通話就代表一錘定音，美中貿易戰可以搞定了嗎？

大陸官媒環球網報導，川普的這通電話遠超過平常的新年問候，意義非比尋常，至少傳達三大訊息：一、美方對談判成功表達期待；二、證明中美元首外交再度起了極大作用；三、面對中美經貿摩擦，未來中國將繼續沉穩應對，以平常心看待新變化。

12月1日的「習川會」後，中美達成貿易戰休兵90天的共識。美方同意暫停把對中國輸美商品的關稅從10%升至25%。在美國利用「華為公主」孟晚舟事件不斷向中方施壓後，北京已不斷做出讓步，包括恢復購買美國黃豆、首次採購美國大米、暫停對美國汽車與零組件加徵關稅等。

在12月29日「習川通話」的前一天，美國貿易代表署（USTR）已批准企業第一批豁免關稅的申請，將允許984項中國產品免遭加徵關稅，作為對中方的投桃報李。涉及中資的企業共向USTR提出12109項豁免申請，其中1258項已被駁回，另外9867項尚待審查，將陸續公布結果。

由此觀之，美中貿易戰未來的發展，「習川通話」最多只是一個良好的開始，是否會有一個全面的貿易協議，仍將取決於以下5項因素：

首先，美、中兩國之間的貿易談判是否順利將是關鍵。美國政府代表團將於明年1月7日當周前往北京，進行貿易談判，主要成員包括美國副貿易代表吉里希與財政部次長馬爾帕斯。由於層級不高，不太可能一次談成，因此不排除未來還有更多談判。

其次，中國大陸外交部發言人陸慷說，「中國製造2025」只是「規畫指南」，不是正式的「行業政策」。儘管中方表示「中國製造2025」將會降溫減速，但這說法是否會為美方所採信或接受，將是另一重大關鍵。第三，中方的另一項重大讓步則是推出讓美國公司與廠商「市場准入」的機制，是否能行得通也非常重要。第四，北京同意，未來將不再要求進駐中國大陸的美國公司與廠商交出內部機密或關鍵科技，能否落實也是關鍵。

最後，美、中兩國在孟晚舟一案的互動，涉及雙方的貿易戰是否往上攀升到科技戰，對北京來說可能更為重要。

（作者為中國文化大學講座教授）

(中國時報)