中國發獎金 美國發帳單

2018年12月31日 04:10 中國時報 曾復生

南韓國際廣播電台日前報導，美國川普政府將全面檢討，如何與駐軍國分擔美軍費用的規定，並準備要求駐軍國增加分攤費用，讓盟國對美國即將發下的帳單憂心忡忡。聖誕節假期間，川普總統到伊拉克勞軍時更強調，美國不想再扮演世界警察的角色，重建敘利亞應由其他富裕國家出錢。此前，川普還親自宣布撤軍敘利亞，導致盟邦對美國安全承諾的信心動搖，並懷疑美國作為盟友還能維持多久。

川普政府為推動「美國優先」政策，企圖以最省錢的方式維持美國優勢地位，一方面把中國視為頭號的戰略競爭對手，接連祭出組合拳猛攻中國經貿、科技要害與軟肋。另一方面則著手調整「圍堵中國」的戰略布局，要求印太地區盟國友邦出錢出力，強調美國歡迎各國成為「印太戰略」夥伴，並增加採購美製先進軍事裝備，共同維持區域安全與穩定。

面對美國軟硬兼施，北京當局除正視問題對症下藥，繼續推動「一帶一路」發展，並展現冷靜柔軟與深謀遠慮。12月29日，川普和大陸領導人習近平通話，互道新年恭喜，還為中美達成貿易協議透露樂觀訊號。不過，習近平為防範川普的狠招，已採取睦鄰與富鄰的積極行動，先穩住印太地區經貿與安全格局，包括維持中國在朝鮮半島的主導地位，改善中日關係，化解美國打「台灣牌」的能量，強化中俄戰略協作夥伴，提升中國與印度的經貿關係，以及深化中國與東協自貿區合作的質量等，提供美國的印太盟國一個新選項。

此外，北京還盡量與美國維持「鬥而不破」的競合關係，化解西方對「中國崛起」的猜忌焦慮。北京面對華府單邊強勢的保護主義，不僅不怯戰反而推出外交經貿組合拳，繼續倡導經濟全球化，反對貿易保護主義，強調深化開放市場政策，禁止強迫外企技轉。北京當局正面接招川普的「圍堵中國2.0版」，除繼續精進戰略性軍事威懾能量，還積極營造「互惠共贏」的周邊環境，投入1兆美元推動睦鄰與富鄰方案，利用「一帶一路」培養印太地區對中國的信任感，讓川普沒有見縫插針的機會。

中國提供的經貿與安全利益對印太國家的吸引力越來越強，除了貿易外，在科技、能源與軍事合作關係上亦加速發展，讓川普的「美國優先」顯得自私小氣。中國傾向「發獎金」，美國卻「發帳單」，兩國在印太地區的前景不言可喻。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)