2018年12月31日 04:10 中國時報 張瑞雄

這屆縣市長已走馬上任，個個都說要拚經濟、拚觀光，但當前中美貿易大戰方興未艾，拚經濟不是一件易事。高雄市長韓國瑜說要「化不可能為可能」，整個執政團隊就要有解決問題的能力，尤其是要具備利用數位科技和網民來解決問題的關鍵能力。

2009年美國國防部科研局（DARPA）有個紅氣球的挑戰，將10個8呎高的紅氣球放在10個未透露的地點，氣球每天早上10點升空，下午5點下降，第1個找到10個氣球位置的團隊可獲得4萬美元獎金，發現1個氣球4000美元，而且不能利用即時衛星或飛行物拍照，DARPA本來預計要好幾天才會有人找到，沒想到在第1天下午6點52分就被MIT的團隊找到全部紅氣球的位置了。

MIT團隊就是利用數位科技的觀念，經由社群網路、群眾外包及獎金的誘惑達成的。MIT團隊先在社群網路上大量散布找氣球的消息，如果A首先發現1個汽球且報到MIT，A可獲得2000美元，如果A告訴B這件事，B把氣球位置報到MIT，那麼B可獲得2000美元，A獲得1000美元，以此類推，每個氣球所發的獎金不會超過4000美元。

這其中也應用到6度空間分離理論，也就是地球上任何2個人的距離（是否認識）不會超過6。例如你認識馬英九，你和馬英九的距離就是1，馬英九認識習近平，所以你和習近平的距離就是2。臉書曾統計過臉友的平均距離約3.57，所以只要有人發現氣球的位置，通常可很快地傳到MIT。

韓國瑜這次能成功翻轉高雄，不正是利用數位科技和網民的力量嗎？組成小內閣過程中能避掉一些不適當的人選，不也是網民的力量嗎？所以現在的縣市長一定要有數位腦袋。

當前不僅是「十倍速的時代」、「軟體吃掉全世界」，更是「AI吃掉軟體和全世界」的時代，縣市長們如果不具備新的數位觀念，很快就會被網民吃掉，滅頂於數位大海中，能不知乎！（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)