眼中只有權力 鐘擺回不到民進黨

2018年12月31日 04:10 中國時報 主筆室

九合一選舉揭曉超過1個月，敗選的蔡英文總統卻只忙於權力布局，企圖確保繼續獲得黨內提名角逐連任，民進黨更拒絕正視敗選的內因，卻陷入主席補選保皇與改革的爭議。眼見美中貿易戰進入中場休戰談判的關鍵時刻，全球股市波動劇烈，明年經濟危機四伏，在動盪不安的世局下，卻看不見國家領袖挺身而出，提出振衰起敝之道，帶領人民齊心努力走出陰霾。政治領袖心中只有權力，沒有國家與人民，還不讓人痛心嗎？

執政黨尤其讓人失望，蔡總統堅定留人，賴揆卻欲走還留，黨的「團結」問題仍然沒有解決，政府陷入長期看守狀態。權力運作空洞化現象不但讓總統失去處裡外部挑戰的能力，內閣也無從因應新民意和新形勢重新布局，國家如此「離離落落」，國人如何對前途懷抱信心？

蔡總統認定九合一選舉是地方選舉，只是對過去兩年半中央執政的檢驗，讓中央在方向與重點上有機會做些調適。她相信民進黨不會輸掉2020年選舉，只要把努力過的事情持續，整體呈現施政成果，就夠了，賴揆是最佳執行者，讓他留任危機就能化解。

多數選民早已變成「討厭民進黨」，但整個綠營面對空前難看的期中考成績單，或昧於現實，或拒絕接受實情，無論民進黨政府企圖以洪荒之力查處假新聞；蔡總統幾乎天天現身媒體與社會「溝通」；或黨內獨派認為執政失敗是蔡總統軟弱所致，只要她退出角逐連任，民進黨就能勝選等，這些都是見樹不見林的鋸箭療法，都無法挽回民進黨支持者流失的心。

韓國瑜捲起的「韓流」不僅打破南台灣綠營獨霸的格局，外溢效應讓國民黨一舉奪下15個縣市，緊接著縣市議會議長選舉，民進黨再遭慘敗，不但基層鬆動，黨紀也鬆動。更糟糕的是，駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠輕生事件，駐日代表謝長廷連日推特發文，引發外界更強烈的不滿。新南向爆發越南旅客集體脫逃事件，政務委員張景森竟在臉書指「吃燒餅哪有不掉芝麻」，連累賴揆出面緩頰。敗選過了近40天，蔡政府不但沒能提出足以讓民眾信服的政策，反而拖延支持者期待的改變，這才是民進黨爭取2020年繼續執政的最大危機。

2018台灣年度代表字票選，「翻」字拔得頭籌，但也有不少人選了「忍」和「拖」。拖是蔡政府給人民最大的負面印象，不論是對兩岸僵局、卡管案、重大爭議政策，沒有展現完全執政的大開大闔魄力，反而馬力開足推動無關民生福祉的年改、去國民黨黨產、轉型正義、同婚等改革，落得兩頭得罪；對如何打開兩岸僵局、引進陸客繁榮內需產業、讓農漁產品賣得出去等民生議題，蔡政府也始終拿不出辦法。民眾真正關心的大事遠比民進黨念茲在茲的反中國打壓更加重要，民進黨還沒有把執政的槍口對準靶心，已被韓國瑜一槍狙擊。

國民黨雖贏得15個執政縣市，但民眾對2016年「換柱風波」記憶猶存。遠離台北政治中心的韓國瑜可能被高雄市政綁住，韓流的光環和熱潮對2020選舉的可能衝擊，仍須要讓子彈飛一會兒才能確定。民意鐘擺未必不會加速擺動，問題是，民進黨必須給選民擺回來的理由，不能老是吃定支持者，以為選民還欠著民進黨，但高雄選民已用選票印證「高雄人不欠民進黨」的說法了。

九合一選舉民進黨繼續強力促銷仇中、恐中恐懼，訴求台灣被打壓的悲情，但民眾顯然已轉向擁抱經濟小確幸，支持韓國瑜「貨出去、人進來、發大財」的訴求。民進黨必須重新整理論述和執政重心，放棄追求兩岸一邊一國的敵對路線，從革新保台出發，重新定位兩岸政策，化解九二共識僵局，提出足以讓民眾信服的兩岸和解新方案，唯有改變兩岸純粹對抗的路線，民眾才不會繼續討厭民進黨。

為終結台灣內鬥內耗的困境，蔡總統更應考慮對促轉會和黨產會訂落日期限，不能和國民黨無限期惡鬥，諸如「兩岸協議監督條例」、服貿協議、日本核災區食品和美豬進口等爭議，朝野如不能理性攜手，就無法化解卡關的難題。蔡總統與其安排和國民黨縣市長會晤，其實更應和在野黨領袖會晤。

民進黨不應卡在誰來組閣、誰來競選2020的權力爭奪，而應強化政策論述，喚回支持者信任。一味坐等國民黨犯錯，2020年鐘擺恐怕擺不回來。

(中國時報)