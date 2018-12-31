別鬧了，風電幫

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中國時報
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民進黨治理下的台灣確實奇怪，中央幾個部會「厚待」風電開發商已到圖利地步，卻無人阻止，所幸彰化縣政府勇於卡關。但經濟部那些「風電幫」官員，還會有什麼奧步，就等著看吧。

明年離岸風電躉購價格下調到每度5.1元，低於今年的5.8元，同時取消前高後低的優惠。遴選制得標風電商如果明年才簽約，就適用明年費率，因此卯足全力要在今年最後期限簽約，這算是在情理之中，亦能理解。

但不在情理之中，更難讓人理解的是：當事實已擺明，經濟部原先訂的5.8元是過高的天價，而依照正常程序年底簽約可能性甚低時，蔡政府從經濟部到營建署等所有相關單位，莫不想方設法為開發商開綠燈，台電還特別引用《民法》，說只要明年1月2日前簽約都算數，讓開發商可因此多收上千億元電費，相對民眾就要多繳千億元電費。

離譜行徑不僅於此，明年費率下修後，外界仍質疑太高，經濟部與開發商開場座談會，竟然考慮要把明年費率「往上調」，經濟部官員凡事以開發商利益為依歸，讓人搞不懂到底官員是拿納稅人的錢還是廠商的錢？為何毫無照顧民眾權益與荷包的想法，卻一味幫廠商爭取利益？這幕圖利風電商的鬧劇竟能如此明目張膽上演，讓人稱奇。

中央官員儼然集體加入風電幫，幸好1個多月前選舉讓彰化變天，力推風電的民進黨縣長魏明谷落選，新任國民黨籍縣長王惠美既無中央同黨的壓力，更不會是風電利益集團的「相關人士」，才能不配合在年底前發同意函，為民眾省下千億元。

(中國時報)

眼中只有權力 鐘擺回不到民進黨 誰正磨刀霍霍向韓國瑜

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