誰正磨刀霍霍向韓國瑜

2018年12月31日 04:10 中國時報 王尚智

都說歲月是一把殺豬刀，砍去青春斬斷幻想，可全台灣沒人想到61歲的韓國瑜能從生涯低迷處翻身，連帶翻轉了一整座高雄市，成為今年歲末最大的政治奇蹟。最後一天跨年晚會備受全台矚目，眾家媒體也派遣最多人力聚焦高雄港邊，這將是煙火璀璨熱鬧慶祝的最後一夜！明日元旦到臨，整個世界一起翻頁推移，生肖將來到豬年的愛河邊上，卻會是「明刀、暗刀、軟刀、硬刀」各方磨刀霍霍朝向禿頭韓市長。

第一把「明刀」，無疑將自民進黨政府中央射出！

韓國瑜呼籲朝野「捐棄成見、建設高雄」，但無論「蔡英文的敗、陳菊的恨、綠營全體上下的痛」豈可能選後盡付笑談中？更何況韓國瑜今後市政的絲毫成功，都將更凸顯當初南霸天陳菊10多年執政的巨大敗漏。沒錢能何奈？一文錢就能逼死秀才，民進黨將傾全黨之力對付高雄，無論「掐住建設預算、拖延部會撥款、催繳地方健保費」，都勢必會在3000億的負債上再給韓國瑜頸上套入沉重的財政枷鎖。

第二把「暗刀」，潛握在阿扁與陳致中父子的掌心！

高雄市議會成為全新政治舞台，新科議員陳致中還沒上任，放話「退回預算重編」的起手式就是殺意十足的狠招，這怎可能不是家中蟄伏多時的陳水扁背後指點？阿扁非但大腦沒病，近來暗招諷喻時政、大翻過往祕辛的功力甚至大幅精進，動輒撼動民進黨中央。父子裡外聯手出招，只要能在高雄招招打擊韓國瑜，扁家重回全台彪炳人物、成為綠營英雄的設想，並非不可能。

第三把「軟刀」，收納在變身成暖男的陳其邁懷裡！

陳其邁在選戰最後終於「轉性」脫掉西裝擁抱基層，卻也從此嘗到全新能量湧泉，就此正式取得了充滿想像與同情的「敗者的榮耀」。政治人物在這次地方大選中無不全面轉型，「瑜、邁」兩人皆從基層力量的認同中分別轉身成藍綠「浩克」。值得注意的是，陳其邁的全新形象正在繼續大幅吸引年輕人，長期耕耘下去極有可能「裂解」韓粉中的年輕支持族群。韓國瑜今後若是發生幾次個人失言、施政爭議的意外，邁邁直接展開磁吸效應將是立竿見影。

最後一把「硬刀」，則是關於韓國瑜面對權力位階與施政次序的本身！韓國瑜擁有空前強大的基層同理心，施政創意也充滿想像力，但高雄市政百廢待興、市民群眾期待紛紜，不得不說發生顧此失彼的機率極高。現實上從「政見」到「政績」需要時間與程序，尤其需要人才、預算、法規高密度且快節奏的配合，而市政團隊成員中半數以上確屬新手上路，這將是施政最大的隱憂。而高雄市政府內陳菊舊勢力盤根錯節深之又深，隨時都會有抓耙仔對外「通報、放話」，企圖惡意截斷或影響今後的施政進程。

豬年將至，非洲豬瘟疫情逼臨全台，身在權力高位中遂忘初衷，這是政壇上無可救藥的「政治豬瘟」，民進黨執政兩年來恰是上下普遍感染，以致選情徹底失敗。韓國瑜雖然也擁有「小豬仔」般讓人樂於親近的溫和天真，所幸他歷經過多次政壇無情打擊，冷暖擠壓夾殺，讓他如今看來確實僅剩一身清醒的瘦肉。

為了建設高雄刻意放大的各種訴求願景，在政治利益上狀似肥滿多汁，自然引來各方的磨刀霍霍，都將考驗韓國瑜如何建立10倍戰力的領導統御與艱困求生能力，應付今後飛刀四起的夾擊。

(中國時報)