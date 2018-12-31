對風電商貼心到近乎噁心

2018年12月31日 04:10 中國時報 葉宗洸

12月28日是今年最後一個上班日，4家離岸風電開發商未能於當天取得經濟部能源局核發的籌設許可，也因此無法與台電簽訂購售電合約。今年簽約的每度風電躉購費率有「階梯型」計價模式，即前10年7.1元與後10年3.5元，以及「固定型」5.8元均一價可供選擇。不過，除了台電，其他開發商在遴選時均選擇階梯型計價，頗有趁高價先行入袋為安的考量。

今年若簽約不成，明年每度風電的躉購費率將調降為5.1元，一價到底為期20年。正常的情況，政府機關應樂見可撙節公帑，怎知當今的政府卻不這麼想。

依據法定程序，能源局核發籌設許可與再生能源同意備案文件之前，開發商必須先取得漁業署同意函與營建署核發的海岸區位許可證明。在行政院出面協調下，漁業署與營建署均展現了超高的行政效率，開發商在短短20天內，先是取得漁業署的有條件同意函，接著又順利完成營建署的《海管法》審查。眼看開發商即將從能源局取得籌設許可，台電也被告知準備簽約之際，選後政黨輪替的彰化縣政府則出面表示，不會核發有條件同意函。

由國民黨籍縣長主政的彰化縣政府認為，離岸風電開發商對於漁會及漁民的承諾並不具體，希望業者能再和漁會及漁民溝通，同時縣府也「不同意以發展綠能為由，趕在元旦前去支持一個讓全民多支付上千億金額的方案」。事實上，以彰化縣政府核配風場的2.1GW裝置容量計算，若今年不簽約，估計前10年全民可省下逾1100億元。相對於各政府機關對於開發商的「積極輸誠」，彰化縣政府以全民利益為優先的作法值得給予高度肯定。

就在眾人以為連假後的離岸風電簽約將適用新費率時，台電竟然趕在上周五下班前搬出了《民法》，聲稱依《民法》第122條規定，開發商若於明年1月2日才正式和台電簽訂購售電合約，仍可適用今年的費率。這項對廠商如此貼心的舉動真是令人嘆為觀止，台電像是恨不得盡早將民脂民膏送給風電開發商，真不知這背後到底是什麼樣的考量？

彰化縣政府已於12月29日斬釘截鐵表示，元旦假期結束後也不會立即核發同意函。監察院日前的調查報告也一再提醒行政院，離岸風電政策的執行必須以維護國家權益為優先，上個月通過的「以核養綠」公投更幫政府拿掉了2025年非核家園的大限，而延遲數日簽約根本不致影響工程進度，政府機關仍執意護航開發商的理由是什麼？行政院必須出面給全民一個交代！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)