台灣的民主自信哪去了

2018年12月31日 04:10 中國時報 柳金財

大陸廈門海滄區今年招聘多位台胞擔任「社區主任助理」， 內政部日前認定，社區居民委員會是大陸基層行政組織，國人擔任社區主任助理，違反《兩岸人民關係條例》第33條不得任職大陸黨政軍之規定。但因個案當事人任職情形不同，行政調查尚在進行中。

政府的這項認定，與時下一般的認知頗有差距，值得商榷。大陸村民委員會及居民委員會是基層群眾自治性的組織，而非國家行政組織，村委會主任、居委會主任也非國家公務人員，更遑論社區主任助理。但無庸置疑的是，鄉鎮政府與村委會、街道辦事處及居委會存在某一程度行政指導的關係；「黨管一切」的理念也存在基層群眾自治性組織中。

也就因大陸基層群眾自治性組織與行政機構之間存在「自治性」與「行政性」的爭論，台胞有機會到大陸擔任社區主任助理，可以將社區營造、社會服務、居民自治思維導入社區生活中，形成一種制度擴散的效應，若試點成功將來可推廣至大陸更多的社區發展。

至於社區主任助理的工作，並未涉入黨務工作，既不要求是共產黨員，也非公務人員，純粹是執行或協助屬於社區的事務。台灣在民主自治及社區治理領域，具有豐富的社區總體營造經驗，這是兩岸基層治理交流非常好的切入點。這些具備城鄉建設、社區教育、社區服務的台灣人才西進大陸，發揮台灣軟實力，對於大陸的發展應有正面效應。若政府認定台胞擔任社區主任助理屬違法，不僅剝奪台灣青年西進大陸發展的機會，也喪失了將台灣社區經驗引進大陸的機會。

兩岸官方關係目前處於「冷對抗」狀態，此時更應讓兩岸民間多交流，以發揮潤滑劑的作用，台胞擔任社區主任助理的工作更可促進兩岸基層社會的交流，官方採取禁止的立場，對內難免引起民怨，對大陸來說，也非善意舉動，兩面都不討好。

既然蔡政府自豪於台灣民主自由的經驗，應該自信地讓台灣民主經驗深入到大陸基層社會。

台胞擔任大陸「社區主任助理」，本可視為台灣對大陸社會交流的「戰略前進」，現在蔡政府反而自縛手腳，變成「戰略退卻」。

我方對兩岸政策應展現持久戰的戰略定力，一味採取「戰略退卻」的反制性政策作為，不僅剝奪了人民西進發展的機遇，也使得台灣優勢經驗失去了「戰略前進」的平台。執政者若對台灣軟實力有信心，台胞擔任社區主任助理不就是提供台灣社區營造經驗非常好的平台嗎？這反而應該是政府拓展大陸關係應該鼓勵的方向。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)