2018年12月31日 04:10 中國時報 周韻采

繼民進黨立委提案修改《社會秩序維護法》懲處假新聞製造者，行政院政務委員羅秉成在大選過後大肆鼓吹政府應管制假新聞，要在已送立法院審議的「數位通訊傳播法」中強化平台業者的責任，阻絕使用者接收侵權訊息。由美國巨無霸級的網路業者如Amazon、Airbnb、Google、Facebook、Yahoo等組成的亞洲網際網路聯盟則發函給行政院，反對修法並要求撤回法案。

民進黨深知4年前受惠於反服貿假新聞四處流竄，方贏得選舉，而今風水輪流轉，民進黨反受不利新聞所害，但民進黨還是比國民黨聰明，不像國民黨當時輸到傻了，一味討好網紅，以為他們傳授心法，網民就會接受國民黨。民進黨知道這是民心向背，無法改，索性用假新聞名義全面封鎖。

若從政權保衛戰角度看，就不難理解為何行政院拿平台業者開刀，因為把《廣電法》課責有線電視業者那套邏輯直接套用在平台業者，對象單一又節省管制成本，最有效。然而要求平台業者查證並下架假新聞，根本牴觸平台經營的精神─開放與平等：一但使用者發覺平台業者會審查言論，他們就會離開，尋找下一塊未被染指的淨土，而平台失去流量也無以為繼，這也是跨國平台業者大動作反彈羅政委的原因。

行政院固然提了一個完全不可行的方案，但這些在台灣幾近獨占的平台業者也不願提出可行解方，甚至倡議個徒勞無功的方法，企圖規避其因市場主導業者而應被課責的義務。以臉書為例，其大力鼓吹第三方新聞查核機制，然而用人腦比對每天用演算法分享的上億訊息，如同用三輪車追音速噴射機般，耗時耗工亦無法窮盡。我曾在選舉期間向臉書贊助的台灣事實查核中心檢舉過對手抨擊我們的假新聞，結果選舉結束月餘，不僅未收到查核結果，就連回覆已收資料的函件都沒有。如同羅政委所言，假新聞黃金處理時機是1小時，這樣的查核速度等於完全沒有功用，但臉書卻可藉此表明免責權。

從後現代主義角度觀之，所有真相都是相對的，所以重點不是去找第三方認證何為假新聞，而是利用網路平台開放的精神，將接收及判斷的權利交還給使用者。平台業者應定期公布訊息推播之演算法、訊息源頭和觸及受眾，讓使用者了解他們如何被推播特定訊息，及決定他們是否願意被這樣推播，才能保障民眾的言論自由。第三方應做的是驗證平台業者所公布的資訊是否為真，從而建立平台的公共信任，方為正辦。可惜的是，政府、臉書及NGO三方各有盤算，一個只想封鎖對己不利的消息，另一個只想賺錢且免責，還有一個想建立自己在新媒體的權威，難怪相公，一直胡不了牌。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)