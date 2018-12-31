旺視界》林少凡從雲林孩子到頂尖警官

2018年12月31日 01:15 中國時報 林郁平 ／專訪 ／專訪

掃描旺視界 看見全世界

林少凡（左二）擔任今年國際警察首長協會（IACP）舉辦的年會研討會與談人，活動結束後與其他與談人合影。（林少凡提供）

林少凡2015年時接待警政署訪問團參訪芝加哥市警察局。（林少凡提供）

林少凡年輕時受到李昌鈺啟發，決定報考外事警察特考。（林少凡提供）

刑事局駐美國聯絡官林少凡，今年榮獲國際警察首長協會（IACP）「菁英領袖獎」，是IACP成立125年來，我國首位獲得此殊榮的執法人員，也是今年唯一獲獎華人，與其他獲獎人一起成為執法界重量級刊物「警察首長雜誌（The Police Chief Magazine）」的專題介紹人物。

林少凡，38歲，來自雲林鄉下，父親也是警察，自幼立志要與父親一樣服務民眾、貢獻社會，後靠著苦學增進外語能力，4年前成為警界年紀最輕的駐外聯絡官，並在任內促進台美警方相互認識、了解，建立雙方執法合作基礎。

林少凡從警後，多次擔任外國元首訪台的安全官，負責近身安全維護工作，或擔任警政署國際會議的專任傳譯人員，涉外經驗豐富。駐美期間更深刻體會雙方執法制度的差異，促進台僑社區警政活動，加強國內執法人員與國際交流。以下是林少凡接受專訪摘要。

大二苦學英文 與世界連結

問：談談你的童年回憶。

答：我生長在雲林崙背鄉及虎尾鎮，三代同堂。父親是警察、母親從事保險業，祖父母在田野鄉間務農；我偶爾會在凌晨4點隨祖父母摸黑巡田，童年可說無憂無慮、快樂度過。但淘氣的我也時常闖禍，有次與妹妹在屋頂玩扮家家酒，用打火機點燃紙盒假裝是在焢窯，突然一陣風將紙盒吹到隔壁倉庫，險些把自己的家也給燒了，這個「意外」讓我第一次感受到前來滅火的警消人員是多麼的重要！

問：求學過程中如何充實自己。

答：從警的父親是我心目中的典範，也是我當初選擇警大的主要原因。考上警大犯罪防治系後，大一暑假，第一次自己搭飛機到加拿大溫哥華遊學。從小就不愛讀書、更不知英文有何用的我，在加拿大1個月期間，因語言及文化隔閡，鬧出不少笑話，我才驚覺世界與台灣竟是如此不同，感受英語的重要性。於是大二起，開始努力學英文，除參加英語演講協會，還創立警大英語研習社並擔任社長。

大二時，參加救國團舉辦的國際事務研習營，開啟對國際事務的興趣；大四那年，做了一個相當大膽且冒險的決定，報考完全不同領域的「外事警察特考」，並如願通過。

考上外事單位 磨應變技巧

問：如何跨足到涉外工作？

答：起初我進保六總隊警官隊擔任首長隨扈，也曾到保一總隊接受特勤訓練，讓我對隨扈工作及戰術、戰技等都相當熟悉，這些經驗對我日後從事外事工作竟頗有助益。

後考上警政署外事組（現更名為國際組），任務對象轉換成外國駐台機構，也時常擔任外國元首訪台時的安全官。數年後，持續累積的語文能力已有一定程度，也常被指派擔任署長及署內各項國際會議的專任傳譯人員，持續磨練我的外語能力與涉外應變技巧。

最年輕聯絡官 助台美合作

問：擔任駐美聯絡官的經歷與感想？

答：駐美聯絡官肩負台美間警政合作交流重任，多由資深持重的學長出任。前警政署長王卓鈞肯定我涉外能力，指派資經歷尚淺的我於2014年底赴美出任，讓我成為當時期年紀最輕的聯絡官。赴華府任職後，美方對口透過我的執法專業能力認識我、信任我、願意與我建立順暢的溝通機制，讓我有許多發揮空間及合作契機。

當他們知道台灣治安在國際間屬於「前段班」，重大刑案犯罪發生率也較歐美先進國家低，驚羨不已，甚至主動詢問台灣相關執法經驗及因應作為，讓我引以為傲！

(中國時報)