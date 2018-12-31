旺視界》消除犯罪黑數 搭起台美交流網

2018年12月31日 01:15 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

駐美警察聯絡官是台美警政合作交流重要窗口，其中藏有許多困難與挑戰，林少凡表示，美國的執法機關制度與國內不同，全美共有超過1萬8000個執法機關，各自獨立、互不隸屬，與我國「一條鞭」由警政署統一指揮的警政制度非常不同。另美國允許合法擁槍，美國警察執法作為與我國差異相當大，無法照單全收。

林少凡說，在不同執法體制，尋求雙邊交流互動及合作，是駐美聯絡官另一個挑戰。他在前兩任駐美聯絡官建立的基礎上，學習母親跑保險業務的精神，開始從大華府地區周邊超過20個不同的聯邦執法機構及警察局建立聯繫，再利用各種出差與接待國內參訪團的機會，盡量安排至當地警局或執法機關拜會。

林少凡表示，辦理國際性大型專案是深具挑戰的工作之一。以2015年在維吉尼亞州費郡舉辦的世界警消運動會為例，在熱心僑胞協助下，才順利完成國內選手接待等工作，且921大地震時，第一支到台灣的救援隊伍正是費郡國際搜救隊，一名獲救的許姓男子特別寫了封感謝信，由台灣警消運動選手代表轉致費郡搜救隊。這一段「美國伸援手、台灣知圖報」的故事成為當地媒體報導題材。林少凡也因成功辦理此一活動被召回國內，接受總統表揚。

他與美國各執法機關互動過程中，注意到一個特殊現象：華裔執法人員比例很低，與各族裔人口結構比例明顯失衡，而在美華人遇事寧願自行解決、自認倒楣，也不願主動與警方接觸，常造成所謂的「犯罪黑數」，所以他奔走僑界，希望可以促進美國警消機關與僑界聯結。2016年協助成立台美警消之友協會，與地方警消合作，辦理各種防身、安全講座。

美國近年來發生多起重大槍擊案，在林少凡的建議與引介下，台美警消之友協會與警方辦理「如何面對大規模槍擊事件」安全講座，向僑胞宣導並建立相關安全意識及應對作為，互動及反應均獲好評。

林少凡表示，協助辦理急難救助案件也是他的工作項目。舉凡失蹤、尋人、殺人、性侵及槍擊案等，都必須第一時間前往提供專業協助。他說，出門在外，有時一個即時的安慰、一句關心的問候，就像一根救命的稻草，足以讓國人充分感受到政府溫暖與支持力量。

(中國時報)