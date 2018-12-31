旺視界》婦唱夫隨 外交路上齊打拚

2018年12月31日 01:15 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

林少凡的妻子是外交官，夫妻倆共同為外交工作打拚，成為警界佳話。林少凡在妻子首次外派時，自願留職停薪，遠赴國外「愛相隨」。林少凡說，感謝家人的全力支持，讓他們可以無後顧之憂，心無旁鶩的完成各項任務，更能體會每位外交人員背後都因家人支持力量，才能做好駐外工作。

林少凡回憶，大二參加校外國際事務研習活動時，遇見當時就讀政治大學的另一半，由於妻子對涉外事務也有濃厚興趣，立志報考外交特考，於畢業那年順利考取外交官。

林少凡後來負責外國元首的維安任務時，妻子當時也在外交部禮賓處服務。林少凡說，有一年馬紹爾群島總理伉儷訪台，警政署及外交部的同事們，都想促成他與妻子同場接待，無奈家中有3名幼子須照料，只能婉拒好意。外事警官與外交官的工作，能以這樣意外且巧妙的方式結合，時間雖短，但已十分幸運。

林少凡說，小孩剛出生，太太第一次派外，他於是申請留職停薪，以眷屬身分隨同赴任，成為「家庭煮夫」和「超級奶爸」，才真正了解外交工作的艱辛及眷屬的辛苦。所幸受許多轉戰外交領域的警界學長關懷與鼓勵，如現任領事事務局長陳俊賢、駐越南大使石瑞琦，駐斯洛伐克大使曾瑞利等前輩，無論在公職生涯或生活經驗分享上，都給他們很多的提點與指導。

林少凡表示，擔任駐美聯絡官期間，非常感謝另一半的支持與鼓勵，以及父母、岳父母的全力支援與協助。對此，他與妻子十分知足，更充滿感恩。

(中國時報)