安那唱跳磨腳 阿妹授撇步

2018年12月31日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

阿妹昨在細雨中頂著低溫，進行跨年壓軸演出彩排。（陳俊吉攝）

安那為跨年晚會彩排，勁歌熱舞不畏寒冷。（陳俊吉攝）

「2019臺北最High新年城」今晚（31日）將在台北市府前廣場登場，張惠妹（阿妹）、安那昨頂著寒風進行彩排。安那被封為華人歌壇「最強怪物新人」，今年以超強曝光度接下4支廣告代言，以及台北、宜蘭2場跨年晚會，最近更受邀接下第5支APP廣告，成為首位擔任TikTok抖音台港澳大使，日前拍攝廣告，還化身超齡上班族，花了11個小時才完成拍攝。

安那昨坦言參加跨年晚會壓力真大，阿妹阿姨特別傳授她跟現場觀眾互動的方法。日前她穿高跟鞋拍TikTok抖音廣告，結果後腳踝摩破皮，阿妹也教她在腳踝貼上紗布或繃帶，可以減緩腳踝摩擦撇步。

日前她出席時尚活動與木村拓哉、林志玲合影，豐滿上圍意外成為焦點，被阿妹關注「怎麼回事？」被問到是否有被阿妹下令「封事業線」，她笑回：「沒有！」並解釋，當天是因為衣服角度，才會看起來感覺比較豐滿。她「舞功」高強，「站上舞台表演跳一跳就會流汗，完全不用貼暖暖包來禦寒！」

安那今年靠廣告代言賺進百萬收入，日前替日本奶奶買車，新的一年她期望赴美進修舞蹈2個月，英文不太好的她，希望舞蹈老師可以同行。18歲的安那之前曾交過一個男友，「但爸爸應該不知道」，所以新的一年最大願望就是可以交男朋友。

小樂暴瘦5公斤

阿妹是今晚壓軸表演，昨彩排氣溫僅16℃還飄雨，工作人員笑她從「太陽之女」昇華成「寒流女王」，而她也對現場歌迷喊話：「現在下雨，怎麼都沒帶傘？明天要多穿一點，辛苦大家！」並帶著歌迷祈禱「明天不要下雨」。

為了這次表演，阿妹與樂隊排練了2天，結果大超時，但她捨不得刪歌，一登場先唱五月天的歌曲〈傷心的人別聽慢歌〉，接著唱自己的作品〈我要飛〉、〈渴了〉、〈跳進來〉、〈彩虹〉、〈我最親愛的〉、〈連名帶姓〉等歌曲，與歌迷迎接2019年到來。

吳思賢（小樂）也將跨年演出獻給台北，並從11月戲劇殺青就開始為跨年表演做準備，25分鐘的演出，小樂將帶來一段經典戲劇的組曲，每首歌經過重新編曲、練唱、練舞、練團，讓他每天只睡3、4小時，短短2個月內暴瘦5公斤。

(中國時報)