言承旭撇志玲 同居田家達

2018年12月31日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

言承旭日前在泰國過耶誕節，大啖美食。（取自美拍）

41歲的言承旭斷開林志玲之後，大陸媒體「百度APP」30日拍到他與小1歲的田家達在酒店同住5天，指他們非常小心，沒有一起出門，連叫外賣都分2次買，刻意避嫌，影射他們有同志疑雲。被爆曖昧同居情，田家達昨看到新聞第一個反應是：「怎麼可能？」田的經紀人則強調，他們是室友關係，且住的是獨棟大樓不是酒店。

田家達與言承旭因合作電視劇《因為‧愛》結為好友，一開始田家達因沒有言承旭電話，當言以簡訊約他運動，他因不知道對方是誰，冷回「不用了」，之後再見面才知道拒絕的是言承旭。

雖合租但相聚少

言承旭今年在大陸參與多個實境節目，事業重心轉往大陸，於是和田家達在北京合租一層樓，已住了大半年。田家達經紀人昨表示，分2次叫外賣不是避嫌，主要是田家達先起床，言承旭晚起，所以分開叫餐。他們雖合租，但相聚時間不多，因田家達常在外地拍戲，也跟導演學幕後，言承旭則忙自己的工作。

明天元旦過42歲生日的言承旭，幾天前和鍾麗緹一家人去泰國過耶誕節，還去看了大象，鍾麗緹29日晚在當地布置浪漫沙灘晚宴，提前為爸爸、大女兒Yasmine，小女兒Cayla及言承旭慶生。

(中國時報)