言承旭撇志玲 同居田家達

言承旭（左）和田家達都愛健身，在北京也「同居」當室友。

友善列印
中國時報
報導
言承旭日前在泰國過耶誕節，大啖美食。（取自美拍）

41歲的言承旭斷開林志玲之後，大陸媒體「百度APP」30日拍到他與小1歲的田家達在酒店同住5天，指他們非常小心，沒有一起出門，連叫外賣都分2次買，刻意避嫌，影射他們有同志疑雲。被爆曖昧同居情，田家達昨看到新聞第一個反應是：「怎麼可能？」田的經紀人則強調，他們是室友關係，且住的是獨棟大樓不是酒店。

田家達與言承旭因合作電視劇《因為‧愛》結為好友，一開始田家達因沒有言承旭電話，當言以簡訊約他運動，他因不知道對方是誰，冷回「不用了」，之後再見面才知道拒絕的是言承旭。

雖合租但相聚少

言承旭今年在大陸參與多個實境節目，事業重心轉往大陸，於是和田家達在北京合租一層樓，已住了大半年。田家達經紀人昨表示，分2次叫外賣不是避嫌，主要是田家達先起床，言承旭晚起，所以分開叫餐。他們雖合租，但相聚時間不多，因田家達常在外地拍戲，也跟導演學幕後，言承旭則忙自己的工作。

明天元旦過42歲生日的言承旭，幾天前和鍾麗緹一家人去泰國過耶誕節，還去看了大象，鍾麗緹29日晚在當地布置浪漫沙灘晚宴，提前為爸爸、大女兒Yasmine，小女兒Cayla及言承旭慶生。

(中國時報)

安那唱跳磨腳 阿妹授撇步 阿信潮牌限定商品熱銷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。