林宥嘉犯忌看網評失眠

2018年12月31日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

林宥嘉30日在台北小巨蛋舉辦第2場「idol世界巡迴演唱會」，他唱到〈走鋼索的人〉時，背後大螢幕播放著他從出道至今的經歷，包括他2007年參加《超級星光大道》奪得冠軍的畫面，令現場歌迷忍不住驚呼，這也代表著他回顧自己的起點，回歸初心。

林宥嘉出道10年，表示未籌備「idol」演唱會前，自認是演藝圈老屁股，但這次很想要做一個作品代表自己，直呼：「林宥嘉到底是什麼？一張專輯10首歌都講不完。」並笑說：「如果未來有人要當歌手，連開2場演唱會，第1天最好把手機丟掉，我又犯了這個大忌，我看到好評睡不著。」

烏克麗麗自彈自唱

林宥嘉向偶像陳小霞、陳綺貞致敬，演唱陳小霞作曲〈成全〉前，他表示陳小霞曾在演藝路上給他很多幫助，「老師除了教我音樂以外，還分享了很多好吃的餐廳給我，而我跟老師很有緣分的是，每次我唱了老師的歌，我就會更為人所知。」演唱會尾聲，他以烏克麗麗自彈自唱陳綺貞的〈蜉蝣〉，畫下完美句點。

他首度擔任音樂總監，不僅在音樂部分全心投入，周邊設計、應援旗設計也都加入他的想法，他表示從9月開始籌備演唱會，推掉的商演、節目等粗估少賺1000萬元，他也減少陪伴老婆、兒子的時間，讓他覺得對家人很過意不去，而他的妻子丁文琪連2場不缺席以行動力挺他。

(中國時報)