陳昇嗨嚷：唱到大家不想聽

2018年12月31日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

陳昇的「華人公寓」跨年演唱會，首場30日在台北國際會議中心開唱，是他連續第25個跨年演出，締造全亞洲歌手紀錄！他昨嗨唱近6小時超過45首歌，照慣例在後台準備20箱紅酒，以酒潤喉，並於凌晨1點多獻唱〈歡聚歌〉時，提前與粉絲倒數迎接新年，陳昇說：「我們今天就迎2019，不用在意形式、日期，每天都是跨年，開心最重要！」

陳昇表演向來隨興，昨穿彩色羽毛圖騰西裝登場，樂手彈起〈短歌三葉草〉前奏，他即興哼唱：「我還沒有準備好、我還沒有準備好，其實是他們還沒有準備好、還沒有出來，我現在去看看到底是怎樣。」原來是小提琴手還沒上台，逗笑全場。

他特別感謝歌迷多年來熱情相挺，每年跨年相聚的約定「真的是要唱到掛點為止」，他說：「今年剛好是我入行30周年又是第25個跨年開唱，我會唱到大家不想聽為止。」

台上播黑膠唱片

他昨透露公司為他推出一套紀念黑膠，「其實我對過去的事不是很感興趣，只知道一直走下去就對了！」他在台上拿出黑膠、用30年前買的唱盤播放，沒想到卻播不出聲音，他對著唱盤哭喊「老爺、老爺」，唱盤隨後恢復正常，台上樂手便跟著彈奏歌曲，他笑喊：「這個好好玩喔，玩一個晚上也不會累。」

而他聊起新年願望，表示自己什麼都有了，不敢多要，問他32歲兒子和女友交往3、4年，想當阿公了嗎？他透露老婆有催婚，兒子預計明年結婚，「好像有（孫子）也很好玩」。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)