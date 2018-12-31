張艾嘉誇寶弟有乃父之風

張艾嘉（前）邀請演藝圈好友助陣。左後起為林書宇、夏于喬、鄭芬芬、沈可尚和寶弟。

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中國時報
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張艾嘉成立果實基金會30年，集合兩岸三地和新加坡青年參與第10屆藝術創作營，並一同表演舞台劇《你好嗎？》，邀台灣眾多導演觀賞指導。她笑言年末不想打擾大明星接商演，剛好請兒子奧斯卡旗下藝人葛兆恩（寶弟）客串要角，正在杭州拍戲的寶弟，不但表演舞蹈、Rap還身兼小劇場主持人，頗有乃父（高凌風）之風，張艾嘉笑說：「寶弟比較帥，因為媽媽很漂亮！」

張艾嘉看準寶弟像父親一樣敢於表現，讓寶弟回台表演，她感嘆台灣演藝圈缺乏舞台讓年輕人發揮，成立果實正是希望給有志從事藝術工作的孩子有發展空間。

此系列活動開支高達300萬，基金會營運也需要經費，張艾嘉表示全憑「堅持」，最初將個人廣告收益全投入果實，「這10年很辛苦，因為年紀大了，不再拍廣告了！」但許多朋友知道她的理念，「他們過生日開始不送禮，就捐錢給基金會。」她也多接座談和演講，每年拿出部分收入給果實，還有少許企業家贊助，才能順利度過第30年。

兒子給熱情擁抱

張艾嘉昨在彩排看見學員全體大合唱，感動飆淚，尾聲以朗誦和演唱為演出畫下完美句點，兒子奧斯卡在結束後給她一個熱情擁抱。蔡明亮、鄭芬芬和沈可尚都被舞台劇成員的青春活力感動，和張艾嘉合作《夕霧花園》的林書宇帶女友夏于喬到場，除了對幾個演員感到興趣，並表示對張艾嘉能一直充滿活力感到羨慕。《你好嗎？》今、明於華山Legacy舉行。

(中國時報)

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