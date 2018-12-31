2018年12月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

孟耿如在一襲女人味十足的造型中，藉動作、眼神表現出如專輯標題《#不可愛》般的反差魅力，戴TASAKI a fine balance珍珠黃K金耳環7萬500元、balance neo珍珠黃K金戒指5萬400元、balance note珍珠黃K金戒指5萬7400元。（服裝提供／DELPOZO by onefifteen初衣食午，攝影／JOJ PHOTO）

TASAKI balance divine珍珠項鍊，11萬8000元。（TASAKI提供）

TASAKI petit balance class鑽石珍珠黃K金項鍊，6萬400元。（TASAKI提供）

TASAKI petit balance class鑽石珍珠黃K金耳環，5萬6400元。（TASAKI提供）

TASAKI balance divine珍珠耳環，12萬8000元。（TASAKI提供）

女星孟耿如以歌手身分宣傳，坦言出片本來不在她的演藝計畫中，雖不確定自己是否能把唱歌一事做好，卻仍不想錯失難得的機會。她自認並非五音不全，但對比熟悉的戲劇領域，唱歌時難免會比較沒有自信心，目前只求可以把歌穩穩得唱好。

佼佼愛講甜言蜜語

看來個性獨立的她，透露從小怕生，學生時音樂課上台唱歌還會即刻鎖喉，且把自己形容成「害怕光芒集中在身上的人」，直到進入演藝圈後，才慢慢在工作中鍛鍊出自信。此次發片，對孟耿如來說也是另種大膽嘗試，除了挑戰由徐佳瑩等人所量身打造的歌曲外，專輯中一首由黃韻玲操刀的〈出發〉，則撫慰了她害怕一個人旅行的心情。而未婚夫黃子佼親手填詞的〈幸福離島〉中，那些在外人看來格外甜蜜的文字，令她笑稱沒有特別驚喜，「因為他（指黃子佼）很愛講，歌詞差不多就是他平常會說的話，但我看了之後會多了一種專屬的感覺。」

戴上TASAKI經典balance系列珠寶，銳利的幾何造型貴金屬，搭配綻放溫柔光彩的阿古屋珍珠，拿捏出既瀟灑又女性化的平衡視覺，亦彷彿孟耿如專輯《#不可愛》中藉標題傳遞的反差魅力宣言。

(中國時報)