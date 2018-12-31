春節百貨禮盒 歲末伴手首選

2018年12月31日 04:10 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越「教父牛排」美國帶骨肋眼乾式熟成牛排禮盒，使用德製Dry-Aged熟成放箱乾式熟成，7200元。（新光三越提供）

遠百獨家，香格里拉台北遠東大飯店「香宮」財神元寶，象徵財神到，外型富貴討喜，400g、988元。（遠百提供）

微風超市義大利拿坡里臘腸禮盒，有義大利拿坡里臘腸1.5kg+義大利Giusti紅酒風乾酒粕，4680元。（微風提供）（飲酒過量有礙健康）

Global Mall的臘肉年糕禮盒，580元，預購價9折522元。（Global Mall的提供）

Global Mall的晶華酒店步步高昇蘿蔔糕禮盒，預購價9折799元。（Global Mall的提供）

京華城的良食究好新年禮盒如意組，包括金門58高粱香腸、德國香腸、香煎豬排、鋁箔保冷袋，原價924元，特價800元。（京華城提供）

百貨春節禮盒，延攬米其林星級餐廳或名店，主打頂級和牛、老饕詢問度高的義大利拿坡里臘腸，討喜的元寶造型中式甜點，或限量伴手禮盒，都是歲末送禮旺季的人氣主打款。

新光三越明年1月24日前匯集近200項春節禮盒限量預購，逾7成132項初登場、逾30項全台獨家，以「頂級牛四大天王」最具話題，包括米其林一星的「牛排教父Danny’s Steakhouse」帶骨肋眼牛排禮盒、頂級燒肉「老乾杯」A5宮崎和牛牛排禮盒、日式鍋物「黑毛屋」A5宮崎和牛肉片禮盒、「樂軒」神戶牛肉片禮盒。這次，有6款港、澳人氣名店糕餅禮盒1月13日前首度在新光三越APP的skm select線上預購；beautystage美麗台也有限定款禮盒可預購。

遠東SOGO台北店、天母店「金緻禮讚 喜迎新春」特刊，精選逾500款禮盒、年菜，禮品明年2月10日前可預購，忠孝館「半島精品店」尊榮禮籃、復興館獨家的「糖村」絹絨花賞，都是熱銷主推款，敦化館「農純鄉」滴雞精21入+蒸鱸精10入禮盒適合孝敬長輩，預計連同2月4日前可預購的米其林星級「請客樓」等年菜可帶動業績成長1成。

遠東百貨《Food星高照》春節禮品專輯，以米其林餐盤推薦的香格里拉台北遠東大飯店「香宮」、「醉月樓」獨家外帶年菜或禮盒領軍，明年2月10日前購買2件享95折；刷遠東快樂信用卡單筆滿1500元，送100元美食抵用券，明年3月4日前可在美食街、主題餐廳、超市消費。

微風超市精選極品好禮滿足頂級饕客，2018年下半年台灣解禁的義大利拿坡里臘腸禮盒、法國普羅旺斯野生烏魚子禮盒、法國松露經典禮盒等伴手禮，皆訴求高級食材、獨特風格。

為了因應2019豬年來臨，Global Mall率先推出「豬事如意 春節禮品特輯」，今年更特別與日好Good Days合作，提供高品質的健康臘肉以外，還有代表步步高昇的星級糕品蘿蔔糕及年糕禮盒、熱門香港伴手禮「珍妮曲奇小熊餅乾」等禮盒，另外還有欣葉小聚、新葡苑、朱記等星級年菜湯品類禮盒，明年1月20日前線上訂購成功付款者，再抽百元Global Mall商品禮券；京站即日起也在全館的1樓、4樓及B3，分別推出各品牌的春節禮盒，包括各式台灣名店如順成蛋糕、喫茶趣等，順手帶出國當伴手禮最方便。

而京華城則為繁忙的家庭做好準備，由使用台灣在地食材的良食究好，推出新年禮盒及火鍋組，讓婆媽們過年前有所準備，不用在連假中為年菜費心；至於台中廣三SOGO則在1月23日前迎來首波活動，各式保養品、食品等高級禮盒均推出優惠，近年大夯的滴雞精也進行81折特價，另外還有老行家燕窩第2盒92折、華齊堂頂級官燕72折有找優惠，回家孝順長輩最貼心。

(中國時報)