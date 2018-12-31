第39屆旺旺時報文學獎－雪線 1

2018年12月31日 04:10 中國時報 張英珉

（陳信翰攝）

在許多年後的這一日，寒流水氣突襲台灣山區，徹夜下起迷茫大雪，妳帶的隊裝備不足，在南湖山上撐過雪夜後，只能收回隊伍提早下山，未料在下山的途中，妳踩到了雪簷而摔落山谷。

學姊，與妳失去聯繫多年，當我在新聞字卡看到妳名字時，我的身體瞬間結成冰。

「雪簷」是落雪順著山壁延伸而出的一小塊雪地，有可能堅硬無比，也有可能軟弱如泥。這次落雪僅一日夜，雪簷尚未堅固到能負載體重，被救援出的登山客說，妳讓大家在山壁邊扣上確保扣具的那刻，腳下雪簷崩落讓妳失去重心，瞬間向後倒去，消失在眾人的視線裡。

身為一個攀登過世界五大頂峰的人類，不管如何辛勞訓練讓肌肉強壯，讓心肺適應高山稀薄的氧，也比不上腳下破裂的一夜冰雪。

我身在開著暖爐的家中客廳，回想過往所知的崩落現場，若是在珠峰的冰河裂隙，從落下之刻就足以宣判死刑；若是從斷崖山壁墜落，第一次滾撞或許就將暈去，第二擊就死亡，接著滾落到尖銳岩片而四肢分離……

我父母看到新聞報導，不知摔落者是妳，低頭看向我家居拖鞋外原本應該存在的腳指頭，忍不住指責我：「妳看吧，若妳還在爬，今天摔死的就是妳。」

我的登山之旅，結束在25歲這年，攀登阿根廷阿空加瓜峰，6962公尺南美洲最高峰後，雖然我登頂成功，但是腳趾嚴重凍傷，下山後只能截肢。失去右腳三隻腳趾，左腳一隻腳趾的腳，看來仿若動物一樣的偶蹄。

爸媽慶幸還好我截肢處是腳，相親時穿上高跟鞋看不出現狀，若是與對象發展到婚姻，再來解釋腳趾是怎麼回事，畢竟我已不再登山，只是個科技公司的普通文職，不會再發生這種殘酷的事。

上班搭捷運途中，看著手機螢幕內播放新聞，搜救隊在隔日藍天乍現，風雪暫停時，兵分多路探索救援，然而多日落雪，山上積雪深達三十公分難以移動，更何況南湖需要行走三、四日行程，搜尋時間有限，大家心底都知悉，搜救隊成行，也已非「搜救」而是「尋屍」，更何況天氣惡劣，為避免「二次山難」，只能放棄搜救，全員入山半日後撤退。

妳的父母正在山下哭喊，那是新聞最喜歡播放的哀戚畫面，通常家屬會抗議，為何不繼續執行搜救，然而高山氧氣稀薄，光是負重前進都困難，更何況在此找尋一個可能被雪掩埋的人。

因為高山救援困難，世界最高珠峰的登頂路邊都是無法下山的人，屍體被冰封，沒有細菌分解，無法被昆蟲啃食，冰封之人永遠被保存在山巔，從死亡那一刻開始，從此成為時間的標本。儘管我們曾在山上看見過登山客屍體，也因此對彼此說：「能夠永遠待在山上，不也是一種幸福？」然而，要接受自己親友永遠雪藏於山，我終於體會到我父母當年心焦與不捨。

上班中，我無法專心，閉上眼便彷彿看見在墜落的那一刻，妳知曉這是登山者的宿命，在墜落中對我微笑；我徹夜在床上翻騰，耳際傳來山上的風聲，我翻到床沿睜開眼，床邊離地五十公分高處，眨眼變成五百公尺深的岩壁──

我記得那次，我們去美國優勝美地攀登「酋長岩壁」，特訓山壁攀壁的技術。岩釘一個個釘在山壁上，我們在五百公尺高的懸壁邊掛上帳棚，過夜時風大，還好側面那塊突出岩壁能遮風，頭上突出的岩壁讓落石彈過，安全的山壁角落中，帳棚開一個拉鍊縫，我與妳互道晚安準備入睡，妳突然伸手敲敲我帳棚，在帳棚拉鍊窄縫中，遞來一根能量棒，妳露出笑臉說：「嘿，生日快樂──」

那不過是幾年前的事，而今日的妳竟已失去蹤影，想到這，我的眼淚滴落五百公尺高的花崗岩壁，穿越風與凸壁，被風位移，直至落地。

寒流不斷到來，平地低溫接近2度，三千公尺高山積雪嚴重，我明白平常人要找到妳，只能等待來年春天，更可能的是妳將永遠失蹤。但我日夜掛念妳而失眠，看醫生拿安眠藥時，只說出自己是因工作壓力大，不敢說出是因妳。

在我們去阿根廷「阿空加瓜峰」遠征前，我們放棄原本的工作，在南湖山上紮營一個月進行高地訓練，只因南湖是台灣山區積雪最深處，我與妳每日進行雪地訓練，按照等高線上升，逐步加強負重肌力，適應雪地低溫、低氧，以及長時間的靜默。

過往的鍛鍊最困難處，就是我們在雪地中輪流背起彼此，一個四十五公斤的人，就是山上最好的啞鈴。妳曾因此說。「也好，只要我們不是一起滾下山死掉，沒受傷的人，就能將對方背回去。」

這句話，深深刻在我心底。（待續）

作 者 簡 介

張英珉，台灣藝術大學應用媒體藝術研究所MFA、台灣藝術大學影音創作與數位媒體產業博士班。曾入選兩次九歌小說選，劇本曾入圍金鐘獎單元劇劇本獎，獲文化部優良電影劇本獎優選，優良電視劇本首獎等。

得獎感言

因為保密到家，我是看報紙才知道自己得了時報小說獎。

這篇小說寫了很久，從自己跑馬拉松和爬山等等活動開始，這篇小說的內容就在心中，那就是一個人面對各種極限的時候，會有什麼心理反應。

說到跑馬拉松，我一直記得1998年第一次參加時報小說獎，當時以稿紙、鉛筆寫完後，再用原子筆謄過，那幾天我手寫了快兩萬字，所以肩膀手腕受傷一整個暑假，深刻記得寫作是很辛苦的事，因為我只是一個普通的市民跑者，不是天才，所以整整花了二十年才跑到這裡。

(中國時報)