2018年12月31日 04:10 中國時報 李怡芸 紀錄整理／

決審委員袁瓊瓊。

決審委員蔡國榮。（鄧博仁攝）

時間：2018年11月9日上午11:00■地點：中國時報大樓B2會議室■決審委員：季季、袁瓊瓊、蔡國榮■副刊編輯小組：盧美杏、邱祖胤

今年時報文學獎首度開放網路報名，總收件數超過2000件，其中小說組共計收650篇，經過初審委員吳鈞堯、葉姿麟、鄭順聰、邱祖胤、盧美杏等選出61篇進入複審，再由複審委員曹麗娟、葉美瑤、許榮哲挑選13篇進入決審並成為入圍名單。在3位決審委員季季、袁瓊瓊、蔡國榮的兩輪投票後，選出了首獎、二獎與三獎各一名。

第39屆時報文學獎影視小說組決審普遍認為，雖然徵求的是影視小說，但寫作技巧仍應考究，袁瓊瓊希望寫作者能重視作品的高度；蔡國榮特別強調作品意境；作家季季則認為，好的文學小說才會吸引人一路看下去。

以下是影視小說組完整會議紀錄

蔡國榮（以下簡稱蔡）：

雖是影視小說獎，但重小說仍會重於影視，若兩者不相上下則會考慮到影像表現；此外我特別看重作品的意境、意義與意思，是否用文字呈現特殊而動人的情態、主題以及是否掌握足夠的小說或影視元素。

袁瓊瓊（以下簡稱袁）：

既是影視小說，自己會更重影視成分，重故事性，要把故事講得完整；也希望講具有特殊性的故事；有不錯的故事，也要有講故事的技巧，有足夠好的文筆；此外便是重視作品的高度，要傳達有價值的東西。

季季（以下簡稱季）：

作品首重文字，文字好像一條路可平坦走下去，一下子就能吸引我們看下去，這是基本功的要求；其次我重視題材，要看到華文世界文學界眾多題材裡，是占什麼位置，是否有其特殊性，故事與題材是一體兩面，這次有些作品看來像是寫分場大綱，但這畢竟是文學獎，首先必須是好的文學小說，仍以文學角度來評選。

袁：我特別想提醒參加者，有的來稿有錯別字、漏字，請在送出稿件前要尊重自己的作品、尊重文字、尊重獎項，至少每個字要正確，自己要檢查個3遍。

季：海明威《戰地春夢》最後一頁重寫了39次，《老人與海》原稿看過200次才完工，謹慎檢查是必要態度，好不好另當別論，至少每個字必須是正確的。

經3位評審協商，第一輪投票，以A、B、C作為成績分級圈選出6篇，沒有票數者不列入討論，共有8篇進入第一輪，分別是《老徐》得票1B、《彩蝶何處》得票2B、《黴》得票2C、《烏龍鎮的木匠李四》得票2B1C、《迷漾時光》得票3B、《利利》得票1A1C、《紙皮龜宅》得票1A1B、《雪線》得票3A，由得票較少作品依次討論。

《老徐》

蔡：用三個時態來寫老徐，現在式的動態感不足，但有一點可稱道，吸引我投他票的是，開始看他寫老年的老徐，用很細膩的筆法寫路人走路的姿態、穿著，初時略感不耐，但突然感覺想起港片《失蹤》，一路這樣跟蹤，反而興起了影像的趣味，算是很成功的，文筆也算順暢，但整體來說似乎對於警察臥底，取經《無間道》的意味很濃，最後感覺有點悵然，跟蹤到最後竟沒看破什麼，人物的轉變不足，是很關鍵的弱點。

袁：這篇的結構很不錯，關於剛剛提到的《無間道》，該片至少還有真實性，這裡寫的卻是太以自己一廂情願的想像來寫，可惜有相當好的結構，將老年和年輕時重疊，和女孩談戀愛的一段也寫得很好，但不禁要問作者：到底想寫什麼樣的故事？

季：這篇除了敘述故事的問題，基本功顯然不足，錯別字、贅字、贅詞多。例如「兩個男孩走過來，兩個人的穿著相當斯文」為什麼要連續「兩個」？這便是基本功不足，故我並未給它分數。（待續）

(中國時報)