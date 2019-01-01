韓流發威 高雄大爆棚 全台瘋跨年

高雄市長韓國瑜、李佳芬伉儷出席「2019愛-Sharing 高雄夢時代跨年派對」，與民眾同樂。（林瑞益攝）

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中國時報
／綜合報導
101跨年煙火秀，讓全世界看見更美好的台灣。（鄧博仁攝）
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高雄跨年驚喜！韓國瑜夫妻甜蜜合唱「祈禱」

台灣頭尾跨年尬場，高雄市長韓國瑜熱力不減，逾80萬人潮湧到高雄夢時代廣場，迎接2019年的到來。台北雖有101煙火秀延長至史上最長的360秒，又有首創結合電音、電競及電商的「狂放電」但天公不作美，淋雨等跨年，被民眾批評「台北史上最爛跨年」。

韓市長跨年忙 送夕陽迎曙光

80萬人擠爆高雄夢時代

韓國瑜在夫人李佳芬、藝人周湯豪等陪同下現身，引爆現場歡呼聲，在倒數後，大家互道恭喜，迎接新的一年。韓國瑜指出，今年跨年高雄破三紀錄，首先80萬人潮，全台最多，第二，街頭洋溢歡欣熱情，第三，得天獨厚好天氣，他隨後偕夫人唱〈祈禱〉迎跨年。

昨晚的天氣雖然寒冷，但不減高雄人民的熱情，主辦單位宣稱，至昨晚10時，已有80萬人擠爆夢時代，除了靠近舞台的搖滾區外，許多民眾舉家出動，席地而坐，將會場擠得水洩不通。

昨晚的表演由統一吉祥物open將等開場，接著藝人安心亞等上台，晚會尾聲壓軸由白冰冰演唱〈來去高雄〉，令人意猶未盡；晚會結束已凌晨1時，許多韓粉直接殺去林園區的「市境之南樹」，與韓國瑜一起欣賞大武山日出。

勁歌熱舞現場氣氛沸騰

北市跨年融合電音元素，晚會由電競比賽開場，直播接近1小時的「爐石戰記」、「星海爭霸」，台下民眾淋雨、罵聲連連枯等偶像登場，直到創作才子謝和弦、韓國女團EXID、偶像劇男神吳思賢等輪番上陣獻唱，最後再由天后阿妹與頑童MJ116擔任雙倒數壓軸嘉賓，勁歌熱舞讓晚會化身大型夜店，才又讓氣氛沸騰。

101煙火360秒燦爛迎新年

跨年晚會的重頭戲台北101煙火，今年施放1萬6000發，總長360秒，比2017年多出1分鐘，是北市歷年最長煙火秀，倒數時間也由60秒加碼至99秒，倒數時刻「T-PAD」上出現旅美投手陳偉殷、台日桌球好手夫妻檔福原愛和江宏傑等17組台灣名人影像，動畫和煙火交錯搭配，打造3D「互動式煙火」，讓民眾在燦爛的煙火下迎接新的一年。

(中國時報)

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