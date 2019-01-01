連假期間 無徵詢閣員動作 賴清德去職 幾成定局

行政院長賴清德去意堅定，儘管閣員已多人請辭，但賴揆在元旦期間全無徵詢動作。圖為2017年交接典禮後，賴清德（前排中）率領閣員合影。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
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蔡英文總統公開喊話慰留行政院長賴清德，但賴揆去意仍堅，儘管閣員已多人請辭，但賴揆在元旦期間全無徵詢動作，黨內高層也被告知1月中旬政壇有大地震，儘量不要安排出國行程，顯示賴清德去職幾成定局。

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據了解，蔡英文在九合一大選後，雖然留住賴揆，但賴在立法院審完總預算後就總辭的意志堅定，並要求蔡另尋適當人選，蔡確實也找了前行政院長蘇貞昌作備胎，不料消息走漏，讓蔡頗不高興，認為還在全力慰留賴揆，就傳出閣揆人選，對賴揆非常不尊重。

6首長懸缺 人事權交新閣揆

蔡英文日前使出留人殺手鐧，公開宣布「黨內共識就是希望賴揆可以繼續領導行政團隊」。元旦連假這幾天，蔡英文也全力展開慰留，黨政人士表示，元旦升旗典禮，也是蔡賴互動的好時機，「總教練既然講話了，這兩天應該會再溝通一下」。

不過，賴揆在上周五、六與核心幕僚提及去留問題時，仍態度堅定，未改變求去的立場。由於距離立法院審查總預算剩沒幾天，連同環保署、農委會、交通部、教育部和促轉會、中選會，已有6個部會首長懸缺，黨政人士透露，過去閣揆會在連假時徵詢接任人選，但賴揆元旦期間完全沒有動作，顯然是要把用人權交給接任的閣揆。

據了解，蘇貞昌身邊的人，最近也透過各種關係探詢適合的閣員人選，黨政高層和黨內派系龍頭，也被要求若非必要，1月儘量不要安排出國，尤其是中旬前後，希望能協助進行人事上的協調，黨政人士表示，從種種跡象來看，儘管蔡還在努力，但賴揆去職幾乎己經成定局。

敗選負政治責任 賴意志堅定

核心人士分析，賴揆堅定離開與敗選有直接關係，「很多情緒都是累積的」，從敗選之夜開始，一直到之後幾個星期，黨內的批評全指向行政團隊，這樣的聲浪十分強烈，包括民進黨團的立委在內。

這名人士說，賴揆第一時間請辭「絕對不是開玩笑的」，從政多年的經驗告訴他，「一定要辭」，雖然之後勉為其難留下來，但黨內要求改組的聲音沒有停下來過，這些都不斷加深賴揆要負起「政治責任」的決心。

他說，賴揆堅信「這是最高價值」，基於這樣的想法，也無怪乎賴揆的求去意志，一天比一天堅定，從來沒有消減過。

(中國時報)

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