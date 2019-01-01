40年前今天 兩岸靠默契停火

1958年9月7日，國軍運輸機在金門尚義機場被共軍炮火擊中。（張廣基提供）

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中國時報
／台北報導
1960年美國總統艾森豪訪華期間，炮戰後的金門前線。（中央社）
八二三炮戰大事紀

1979年元旦，大陸發表了《告台灣同胞書》，宣布兩岸和平統一的方針，並停止炮轟金門。大陸國防部長徐向前也發表一篇對金門停止炮擊聲明，兩岸才真正停火。然而，兩岸停火並未簽署任何文件或停戰協議，只是靠雙方默契，說停就停了，延續至今日，是歷史上罕見之事。

徐向前發表聲明 就此停止

1958年8月23日下午17時30分爆發八二三炮戰之後，同年10月5日，中共國防部長彭德懷宣布，「基於人道立場，對金門停止炮擊7天」；10月25日，彭德懷再發布《再告台灣同胞書》，宣布「雙日停火」且單日也不一定炮擊，即進入所謂的「單打雙不打」時代。

一直到1979年1月1日，中共與美國建交，徐向前發表《國防部關於停止對大金門等島嶼炮擊的聲明》，宣布「從今日起停止對大金門、小金門、大膽、二膽等島嶼的炮擊。」兩岸才真正停火。

前行政院長郝柏村曾說過，1979兩岸停火，是靠共識，我在「三不政策」下，不接觸不談判，雙方並未簽停火協議，只是對岸停了，我方於是下令不打，就在沒簽署的情況下，因共識而停火。

事實上，兩岸停火共識不僅是單打雙不打，還很有默契地探索出一條既不涉及主權，又不受法律約束的軍事對峙默契，包括大陸不干擾金馬地區的軍事運補，以及戰機不飛越海峽中線。台灣除運輸機外，戰機不降落金馬地區，空降和陸戰等攻勢部隊不部署金馬前線等回應。這些沒有白紙黑字簽訂的停火協議，一直延續到今天。

八二三炮戰 陸自認已有收穫

大陸自認在八二三炮戰政治上已有收穫，又不願衝突升高引發美、蘇介入，接連宣布「停火一周」、「停火兩周」，然後是「單打雙不打」，先打小村落或無人地帶，最後連單日也常不打，後來又改為文宣炮彈。兩岸炮火漸歇，1979年1月1日，中共與美國正式建交，中方正式宣布停止炮擊，結束了歷時21年的金門炮擊。

大陸國家主席毛澤東發動炮戰其實並不是真要奪取金、馬，因為沒有動員兵力進攻，炮擊只是威嚇，其用意可能在試探美國的決心、分化台美關係，也打擊台灣民心，並誇耀中方的軍事力量。1979年兩岸停火後，雖軍事對峙迄今，唯自此即未再見烽火。

(中國時報)

金門烽火歲月 21年單打雙不打

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