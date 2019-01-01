金門烽火歲月 21年單打雙不打

2019年01月01日 01:18 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

「金門廈門門對門，大炮小炮炮打炮」，長達21年「單打雙不打」烽火歲月裡，金防部考量軍民安全，一度下令戲院禁映晚場電影，縣府並明令單日可結婚，但喜宴必需延至雙日舉辦，迄今不少金門鄉親仍難忘這段硝煙瀰漫，與天爭命的艱苦日子。

雖說是單打雙不打，但只要一過午夜零時，對岸就可能一輪炮火過來，令金門居民疲於奔命。尤其冬天時逼近零度，要不要爬起來躲防空洞？就是一場生命抉擇。

老家在金門城的成麗容回憶，當年常半夜被大人挖起來躲炮彈，春季潮溼多雨，土洞積水又滲水，進出都弄得全身髒兮兮，炮聲過後繼續睡覺，床被都是一團黃泥土，苦不堪言！

珠山村民薛永妥說，通常晚上7點到9點是炮擊時間，同一地帶打完3發就轉移方向，但也可能有回頭炮，常嚇壞在洞外抽菸聊天的民眾。有新婚的村民從防空洞回來，發現「新娘房」變成廢墟，只能慶幸命還在！

民眾聽炮聲就知道遠近，有些人還可準確算出落彈點，和老兵相較毫不遜色。家長每逢單日就提醒大家早點做完事，蹬著3寸金蓮的老太婆擔心炮聲一近走不動，更是早早進洞等待，小孩子到田邊汲水洗澡，常光著屁股跑回村裡躲防空洞。

自家沒防空洞的鄉親，只能選擇就地掩蔽，高齡83歲的蔡敏治老阿嬤哽咽說道，當年帶著孩子們就躲在床板下，全家人相互偎依，度過無數個驚恐夜晚，能夠活下來都靠天公伯保庇。

「單打雙不打」期間，對岸炮火濫射，時有官兵傷亡，曾發生急著返營的年輕尉官，不想搭天黑漲價的計程車，步行回部隊途中罹難，還驚動金防部下令調查。金城育樂中心在1974年10月27日也曾因「匪炮」擾射中彈，導致1死3傷，金防部因此一度下令戲院禁映晚場電影。

1972年，也曾發生炮宣彈打中舉辦喜宴的古厝，造成2死多人輕重傷，血染筵席。

對岸打來的炮宣彈，傳單隨著炮片滿天飛，在政府要求「不看」、「不藏」的嚴厲命令下，馬上繳給村里公所、警方或學校老師，有人還到處收集上繳，以在操行上多得嘉獎彌補曠課。

但還是有膽子較大，不怕「查戶口」的人偷藏幾張，至今視為珍品。當時對岸的傳單採光面印刷，被戲稱為「彩色大銀幕」，漫畫、照片都有，內容不外乎祖國大陸進步繁榮，春節則是家戶圍爐的幸福好時光。

「單打雙不打」，金門承受了97萬發炮彈，150平方公里地皮翻了好幾層，在當年物力維艱的歲月，有些人在炮聲過後，就提著水桶澆灌落地不久，還火燙發紅的炮彈和碎片，只為了拿去賣給收廢鐵的業者，掙幾個錢養家活口，而1顆炮彈約可打造60把鋼刀，卻也在今日成為金門的特產之一。

對岸宣布結束「單打雙不打」後，當地居民起初還不太相信，不少人時間一到照樣進洞等待，一段時間後才確認真的停火。如今，金廈「小三通」往來旅客年逾180萬人次，對走過烽火的鄉親來說，真的沒想到會有這一天。

(中國時報)