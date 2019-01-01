兩次金門危機 蔣獲重大外交成就

2019年01月01日 01:18 中國時報 周慧如 ／台北報導 ／台北報導

旅美華裔學者戴鴻超認為，在兩次金門危機中，美國擔心捲入兩岸戰事，要求蔣介石自金馬撤軍，但蔣與美國談判時，向他依賴的美國討價還價，還得到勝算，這是蔣介石遷移至台灣後，幾乎是僅有的外交成就。

底特律大學榮譽退休政治學教授戴鴻超在其著作《槍桿、筆桿和權術：蔣介石與毛澤東治國之道》裡分析指出，政府於1949年遷移來台後，在當時風雨飄搖的環境，蔣並非任由美國擺布，他運用談判技巧，在兩次金門危機裡，獲致上風。

美國在1951～53年分與日、菲、韓、澳紐簽訂雙邊安全互助條約，並未包括台灣。1954年9月3日，廈門方面向金門突然發動炮擊，持續至9月22日。美感受到大陸可能對台展開下一波攻勢，趕緊在10月與我談判，至12月初就簽訂《中美共同防禦條約》，適用範圍限於台及澎，不包括金門等沿海島嶼。

大陸在1955年1月對大陳島展開猛烈空襲，美國緊急呼籲國軍自大陳島撤退，即使環境如此惡劣，蔣仍堅持不退，除非美國願意協防金馬。幾經磋商，美國會在1955年1月29日通過《台灣決議案》，授權美總統判定敵情，如果他認為共軍進攻金馬，是進攻台灣的前奏時，即行協防金馬。美國為避免此一情境成為事實，艾森豪總統於同年3月16日發表談話，說明美國可能使用核武以阻止共軍登陸。美國的警告發生效果，共軍逐漸減少炮擊。

但至1958年8月23日，毛下令恢復炮轟金馬，造成第二次危機。美要蔣放棄金馬，但蔣介石不為所動。他告訴美方，金馬失守將導致台灣防務瓦解，如此將引發東亞動盪不安，蔣說服艾森豪給予台灣相當重大的外交與軍事援助。因此戴鴻超說，幾十萬噸落在金門的炮彈及盟邦要求撤守金馬的壓力，都不能使蔣放棄，在全世界觀察下，蔣贏了與毛意志決鬥的這一回合。再往後，台灣因過度依賴美國，失去多邊外交機會，當美國轉向與其對手修好時，蔣就失去轉寰餘地。

(中國時報)