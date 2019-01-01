政戰局長黃開森 家被炮彈打中3次

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中國時報
／台北報導

國防部政戰局長黃開森中將是金門人，也是第一位當上政戰局長的金門人。黃開森說，他這個歲數的人，小時候都經歷過單打雙不打，他家房子曾被中共炮彈打到過3次，所幸是炮宣彈，不會爆炸，雖沒有火藥，但這麼大的炮彈，幾十公斤重的鐵，自空中掉下來，房子還是被打個大洞。黃開森笑說，他小時立志當軍人，就是要打「共匪」，把這筆帳討回來。

黃開森說，他聽炮聲有經驗，遠遠就能判斷落在哪裡；他說，中共炮擊時，不一定打哪個地方，不會固定，而是輪流，所以他不躲防空洞，因為躲也沒用，聽到炮彈聲，大概就能判斷落點。

事實上，國軍出了不少金門籍將領，僅中將就有顏忠誠、黃奕炳、王世塗、吳有明、鄭瑞堅、劉溪烈、孫玦新及黃開森等人，這些將領兒時都經過單打雙不打，待1979兩岸停火時，他們均已從軍，並在部隊擔任基層軍官。其中，擔任過陸軍政戰主任的鄭瑞堅，多發表過多篇文章，探討金門戰史。

另曾任媒體記者的楊肅民，也曾為文回憶金門兒時歲月。他說，金、馬子弟都是在國共炮火下成長，兩岸分治的不幸，讓金馬人承受了不堪負荷的沈重，許多金門人，幾乎都歷經「單打雙不打」、「逢單躲防空洞」。軍管時期，軍方頒布單行法，人民吃陳年的戰備糧、車子大燈要塗黑一半、晚上10點宵禁、夜間燈光不得外洩等等。

事實上，兩岸停火前，金門每座村莊都有防空洞，有大有小，防空洞漆上迷彩，洞內多是長方形，屋頂則以野草遮掩。每月單日，炮擊時間大多在晚餐過後，多為定點射擊。金門人從小就養成聽聲辨位的能力，只要聽到第一發炮彈飛越屋頂後，落地聲響的大小與音聲特性，便知道是否要躲防空洞。

(中國時報)

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