習堅定掌握兩岸關係主導權

廈門大嶝島是大陸離金門最近的地方，1979年《告台灣同胞書》發表後，昔日戰地成特色景點，圖為遊客在大嶝戰地觀光園，參觀曾經是世界最大的軍事廣播喇叭。 （新華社）

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中國時報
《告台灣同胞書》40周年習講話脈絡

新聞透視中共總書記習近平2日確定將在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上講話。在發表重要對台論述上，習採取前領導人胡錦濤的方式，選在《告台灣同胞書》紀念場合、而不像江澤民另闢時地發表，有兩大思路：一是對準九合一選舉與2019台海關鍵年；二是台海局勢的天平會不斷加劇向大陸傾斜，和平統一前景會更加明朗。

台海天平向大陸傾斜

以習近平的威望，他大可像江澤民在1995年1月30日拋出「江八點」，挑選自己喜歡時間點宣布他的對台論述。但他比照胡錦濤，準備在《告台灣同胞書》發表紀念大會上，釋出對台新訊號，對比30周年只開「座談會」，這次則以「大會」形式，拉升到與去年12月18日改革開放紀念大會同等的最高規格。

據了解，在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上，原本習近平沒有發言打算，由對台二把手、政協主席汪洋代打；就在九合一選後，國民黨令人意外大贏，對陷入陸美紛爭的習來說，無疑雪中送暖，認為機不可失，決定站到第一線，發表涉台講話。

把握九合一選後契機

胡錦濤在2008年底發表「胡六點」，當時面對的是馬英九當選總統的兩岸新局勢，選在確立和統路線的《告台灣同胞書》紀念活動上，公開對台新思路，有其針對性；當今雖然是不斷暗地推「去中」的民進黨執政，習近平仍決定在40周年紀念會上，闡述對台新想法，這當中最大看點，就是台灣政治局勢，已非大陸考量對台戰略的重要因素。

「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權跟主動權」，習近平在紀念改革開放40周年大會上的講話，就是今後大陸對台最高方針，發布《惠台31條措施》，正是大陸不再單純依靠兩岸協議拉動或投放資源；而是以大陸為主，以人民為心，以操之在我的方式把工作直入島內，使對台工作從「有資源」轉型成「有能力」，兩岸關係的「陸強台弱」由此確立。

時間站在大陸這一邊

時間站在大陸一邊，這也是大陸在民間與軍方武統思潮高漲的情勢下，還能保持戰略定力、堅定推動兩岸關係和平發展的重要原因。

2019到2020年前，在陸美相爭與台灣總統選舉影響下，兩岸關係面臨諸多風險，只要民進黨不放棄台獨路線，將遭遇大陸的急速碰撞，加速台獨幻想的破滅。

(中國時報)

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