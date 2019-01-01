習重申維護主權決心不變

2019年01月01日 01:18 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平昨透過大陸央視、互聯網等媒體發表2019年新年賀詞。值得注意的是，不同於去年，習近平今年並未特地提及「向港澳台僑胞」致以新年祝福，改以「向大家」代替；在談到2018年政績時，則提到「很多港澳台居民拿到了居住證」。

習近平特別點名2018年為國捐軀的英雄們，以團結民心、應對美國壓力。並重申「無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變」。

關於大陸的發展，習近平說，2018年，大陸過得很充實、走得很堅定。隆重慶祝了改革開放40周年，對黨和國家機構進行了系統性改革。也戰勝各種風險挑戰，保持經濟運行在合理區間。

談到去年宣示的2020年全國脫貧，習近平說，又有125個貧困縣通過驗收脫貧，1000萬農村貧困人口擺脫貧困。並強調2019年，農村1000多萬貧困人口脫貧任務要如期完成。

民生方面，習近平提到1300萬人在城鎮找到工作，解決棚戶區問題的住房開工了580萬套，新市民有了溫暖的家。很多港澳台居民拿到居住證，香港進入大陸高鐵網。

科研方面，他說，中國製造、中國創造、中國建造正持續發力，嫦娥四號探測器成功發射，第二艘航母出海試航，國產大型水陸兩棲飛機水上首飛，北斗導航向全球組網邁出堅實一步。

此外，不同於去年，習近平特別點名數位為國捐軀英雄，稱「他們是新時代最可愛的人，永遠值得我們懷念和學習」。在美國不斷施壓的國際背景下，此舉團結民心的意味濃厚。

外交方面，習近平表示，去年大陸舉辦了四大主場外交，他也出訪五大洲，並指出「世界看到了改革開放的中國加速度，看到了將改革開放進行到底的中國決心」。

展望2019年，習近平說，有機遇也有挑戰，減稅降費政策措施要落地生根；要關愛退役軍人。他並強調，放眼全球，大陸正面臨百年未有之大變局。無論國際風雲如何變幻，大陸維護國家主權和安全的信心和決心不會變，大陸維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。

(中國時報)