西方衰落 習促金磚國家團結

2019年01月01日 01:18 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年剛過去，針對新時代的中國與世界，中國人民大學國關學院副院長金燦榮日前在演講時指出，大陸國家主席習近平2018年有兩大論斷需高度重視，分別是「百年未有之大變局」和「金磚國家要形成第四次工業革命聯盟」。

金燦榮說，前者在講，西方橫霸世界的歷史正走向結束等三個事實；後者強調，第四次工業革命正在到來，促進金磚國家進一步團結。

金磚國家智庫合作中方理事會年會暨首屆萬壽國際形勢研討會29日在京舉行。主題為「新時代的中國與世界」。金燦榮在演講時表示，2018年，習近平提出了「百年未有之大變局」和「金磚國家要形成第四次工業革命聯盟」等兩個很重要的論斷，需要高度重視。「這是習近平主席在很多場合都提起過，也是今年才有的新論斷。」

金燦榮指出，「百年未有之大變局」在講三個事實，即西方國家在衰落、非西方國家在興起、所以過去500年西方橫霸世界的歷史正在走向結束。

他說，目前西方出現一系列問題，人口老化、福利政策帶來較大負擔導致競爭力下降、貧富分化非常嚴重。過去500年，西方的觀念相對先進，處於主導性地位。而現在，西方的主導觀念在下降。

金燦榮認為，當今世界，力量對比、心理結構都在變化。同時，第四次工業革命正在到來，導致生產力基礎也發生了變化，這對大陸是機會，對美國是挑戰。力量、心理、生產等結構變化構成了「百年未有之大變局」。

因此，習近平在兩個場合提到「金磚國家要形成第四次工業革命聯盟」，就是想用第四次工業革命大方向促進金磚國家進一步團結。

(中國時報)