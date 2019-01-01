高層全出席 紀念大會高規格

2019年01月01日 01:18 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸《告台灣同胞書》發表40周年紀念會將於明（2）日上午10時在北京人民大會堂舉行。新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念會並發表重要講話。相較10年前的「紀念座談會」，今年以「大會」規格紀念，比照去年12月18日改革開放40年紀念大會，預計7常委加國家副主席王岐山將全數出席，可見習近平看重程度。

2日的紀念大會，大陸中央廣播電視總台、新華網將現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和《人民日報》客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播，顯見官方非常重視。

自1979年發表《告台灣同胞書》後，各時期大陸領導人均提出對台政策方針，從1981年9月30日葉劍英的「葉九條」、1983年6月25日鄧小平的「鄧六條」、1995年1月30日江澤民的「江八點」、2008年12月31日胡錦濤的「胡六點」，預計習近平也將系統性提出一套對台政策總方針。

「胡六點」發表時，正值《告台灣同胞書》30周年前夕，當年台灣出現第二次政黨輪替，國民黨馬英九執政，兩岸關係快速升溫。胡錦濤發表講話稱，「兩岸協商在『九二共識』的基礎上得到恢復並取得重要成果，兩岸全面直接雙向三通邁出歷史性步伐。」

今年紀念《告台灣同胞書》發表40周年，兩岸關係不復當年榮景，在當前低迷的兩岸關係情況下，習近平將提出的最新對台方針，備受各界矚目。

(中國時報)