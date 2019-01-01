告別武統 對台最早政策性文件

2019年01月01日 01:18 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

1979年1月1日，大陸全國人民代表大會常務委員會發表《告台灣同胞書》，至今40周年，同一天，大陸國防部長徐向前聲明停止1958年起對金門群島的炮擊。事實上，這已是第5次發表的《告台灣同胞書》，但其中提出結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」、擴大兩岸交流等方針，被視為對台最早的政策性文件。

發布《告台灣同胞書》時值國際局勢錯綜複雜，1978年7月初，鄧小平主持陸美建交談判；同年12月16日，陸美發表《建交聯合公報》，宣布自1979年1月1日起互相承認並建立外交關係。

陸美發表建交公報2天後，12月18日中共召開11屆三中全會，形成以鄧小平為核心的第二代中央領導集體；17日，三中全會召開前一天，鄧小平下達重要任務，在1979年元旦，以全國人大常委會名義發表《告台灣同胞書》。原稿經中共中央政治局討論，並徵求人大常委和政協常委意見，作了必要修改後通過。

文告首次提出，在解決統一問題時一定要考慮現實情況，尊重台灣現狀和台灣各界人士意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損害。文告首次表示，寄希望於台灣人民，也寄希望於台灣當局。文告首次倡議，通過兩岸商談，結束台海軍事對峙狀態，推動兩岸同胞自由往來，開展經濟文化交流，實現兩岸三通。

《告台灣同胞書》宣示，在新的歷史條件下爭取祖國和平統一的大政方針及一系列政策主張，標誌著解決台灣問題的理論和實踐進入了新的歷史時期，告別早年武統解放台灣的論調。

(中國時報)