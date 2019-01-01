韓國瑜回嗆 含金湯匙講風涼話

2019年01月01日 01:18 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

獨派大老辜寬敏日前接受媒體專訪時表示，看不起為了「發大財」，就將票投給高雄市長韓國瑜的年輕人。韓國瑜昨回嗆辜講風涼話，含著金湯匙出生的人，一輩子既沒有吃過苦，也沒有吃不飽，卻在那裡指指點點，很不足取。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前接受《風傳媒》專訪，提到年輕世代在太陽花學運後被認為是「天然獨世代」，熱情、正義感及沒包袱，是他對年輕人的期待與尊重。

韓反問辜 有吃過苦嗎

辜寬敏又說，對現在台灣的年輕人有些失望，因為如果只想著聽韓國瑜說的話，政見講「發大財」就投給他，這種年輕人他實在看不起。

他表示，都要對高雄人失去信心，想問高雄人，對這次高雄巿長選舉結果，投票時的心情和現在還一樣嗎？

韓國瑜昨日在香蕉碼頭舉辦的北京特色周回應，辜寬敏看不起他或看不起年輕朋友，但重點是他這一輩子是怎麼長大的？他有吃過苦嗎？他有交不出學費嗎？他有在年輕讀書時候連吃一頓飯都吃不飽嗎？還是在旁邊講風涼話？

青年想創業 苦無資源

他表示，當巿長第一件事就宣布，高雄不可以有一個孩子餓肚子、第二，高雄不可以有一個孩子讀書時沒有教科書、沒有教材、教具，辜寬敏講這個風涼話意義何在。這些年輕人生活的這麼困難，這些年輕人充滿了創業的理想，但是沒有資源，高雄巿政府希望協助青年創業，也希望能幫助中低收入戶。

促更大胸懷看待年輕人

他覺得辜寬敏應該用更高的胸襟，更高的胸懷來看待台灣年輕人的未來，現狀是多麼的辛苦，很多年輕人的未來在創業的路上是多麼茫然、無助。辜寬敏講的話他完全沒辦法接受，而且他覺得，含著金湯匙卻對著別人指指點點是非常不足取的。

對於是否有美方邀請訪問，韓國瑜也表示目前沒有，但如果有類似的訪問，他非常樂意。他透露是有海外的朋友透過電話或私下的溝通邀訪，但沒有任何美國官方的邀請。

針對跟大陸城巿的交流，他也提到，深圳的城市性格「活潑、充滿經濟動能」，與高雄非常接近，高雄是港都城巿，也是充滿活潑、動能，而且兩個城市都不排外，但未來還要幕僚進一步來評估。

(中國時報)