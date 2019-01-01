新聞透視》弱勢小英 找不到作戰閣員

2019年01月01日 01:18 中國時報 崔慈悌

內閣即將總辭，由於新閣上任後，就要面臨總統和立委選舉，有快速端出政績的壓力，加上任期不長，黨內各派系在九合一選後，不是遭到重創尚未恢復，就急於切割弱勢蔡政府，過去人人搶著當的閣員，此次卻面臨「找嘸人」的窘境。

九合一選後，行政院長賴清德隨即同意環保署長李應元、農委會主委林聰賢、交通部長吳宏謀辭職，為敗選負責，不過距今已1個多月，據了解，黨政高層曾探詢幾個被推薦的人選，但意願都不高。

尤其是環保署長，前台中市長林佳龍在選舉期間被空汙問題打得滿頭包，在民眾「要電不要空汙」的兩難下，未來如何兼顧，將是新署長首將面對的難題。

加上之前才發生出身環保團體的前環保署副署長詹順貴，因觀塘案強行過關請辭，過去與環保團體交好的民進黨逐漸失去環團信任，卻得應付下會期環評法修法的燙手山芋，黨政高層徵詢的多位人選，都表達無意接任。

即使是資源豐沛的農委會和交通部，也因蔡政府上任兩年多來，首長更換頻繁，加上菜價崩跌、基層農會派系糾結、重大交通事故頻仍，都讓不少人選聞之退卻。

行政上的困難還不是最大難題，2020年總統和立委選舉即將起跑，在九合一選舉挫敗後，民進黨亟思在行政上能夠迅速端出「有感政績」，黨內雜音四起。

蔡英文總統已表明將「站在第一線領導」，但閣揆無論換不換人，勢必也想端出政績，蔡英文辭黨主席之後，綠委不再強力服膺蔡總統領導，人人都想對政策下指導棋，可預見未來的閣員，「要服侍的主子很多」，也影響入閣意願。

過去黨內派系各據山頭，為爭取行政資源， 都搶著推荐閣員，但民進黨此次在九合一敗選，黨內最大的新潮流系挫敗，新系大咖紛紛抽身，正國會在林佳龍連任失利、高志鵬官司定讞後受到重創，派系內自顧不暇，讓閣員更難找。

儘管蔡英文急於擺脫施政績效不受肯定、民調支持度低迷現狀，希望透過黨政人事的「大破大立」，來找回支持者，但優秀人才紛紛卻步，要如何組成能立即投入戰場的「作戰內閣」，恐怕才是蔡英文要爭取2020的最大難題。

(中國時報)