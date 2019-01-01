綠委提案 禁候選人領銜

2019年01月01日 01:18 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

去年九合一選舉公投綁大選，衍生不少投票亂象，綠營內部也有歸咎亂象恐是敗選原因之一。在選後，綠委紛提出《公投法》修正案，除了拉長公投案公告時間至少3個月，也針對公投領銜人與候選人身分重疊一事修法，提案要求禁止，也有人直接選定某日為公投日。

中選會日前召集各縣市選委會，提出去年1124投票亂象的檢討方向，包含建議《公投法》修法將公投「應」與全國性選舉同日舉行，放寬為「得」與全國性選舉同日舉行，並將連署成案後1個月內舉行的規定，修正為「3至6個月」內舉行。

鑑於去年大選被公投拖延開票時間，綠委施義芳提案刪除公投綁大選條文，增訂每年8月第4個星期六為法定公投日，當年度須辦理的公投案統一在這天舉行，公投日也訂為國定假日。

現行《公投法》並無規定公投領銜人身分規範，但去年選舉時，台中市長盧秀燕是「反空汙公投」領銜人，引發綠委反彈，還要求中選會要禁止。綠委蘇巧慧提案《公投法》修法版本，指公投提案人不得為同日舉行投票的公職候選人。

去年公投連署發生大量死人連署疑慮，中選會提出檢討方向是連署時「要附身分證影本」。綠委李俊俋提案要求檢附足以證明本人的證明文件影本，蘇巧慧版本除了要求身分證影本，也增訂若戶政機關查核時，刪除超過1萬5000人或連署人數5％，中選會應該公告該公投案不成立。

去年公投另一關注重點是民法同性婚姻公投，外界有聲音質疑人權不能公投。藍委許毓仁提案增訂不得有侵害憲法保障權利的公投案，若中選會遇到相關侵害全力的公投案，應於收件後15日聲請大法官釋憲，宣告違憲後才能駁回。綠委林靜儀也提案增修，公投提案不得違反憲法保障的人民權利義務。

雖然中選會有意讓公投綁大選「得脫鉤」，但藍委李彥秀提案仍認為應維持現行的「應與選舉同日舉行」。

(中國時報)