落實行政中立 試委推《政務人員法》

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中國時報
／台北報導

九合一選舉落幕，不過選舉期間，行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊、駐日代表謝長廷大力輔選引發爭議，多位考試委員日前在考試院會要求盡速推動《政務人員法》，明訂不得動用行政資源助選等行政中立事項，以因應2020年的總統和立委選舉。

公務人員在選舉期間的助選行為，雖然受到《公務人員行政中立法》限制，但只適用於常任文官，並未規範到政務官。

考試院曾在馬政府時代提《政務人員法》草案，明訂政務人員必須遵守的行政中立事項，但未及在立法院完成三讀，導致政務人員的行政中立行為至今無法可循。

考試院日前召開院會，考試委員蔡良文在會中認為，政務人員法對於建立制度及國家長遠發展至為重要，要求考試院在選後，應建議執政黨重視，以利盡速推動。

他說，《政務人員法》草案第13條至第20條，主要涉及行政中立問題，條文大多參照行政中立法規範研定，可作為政務人員在大選時的行為參據，並可確立國家利益、公共利益的觀念，避免過於從個別或政黨利益思維，影響政治結果。

蔡良文也舉例，從2000年以來多次選舉，陸續發生過外長或市長辭職擔任或兼職總統大選的總幹事、行政院長及總統府祕書長擔任立法委員競選總部主委、總幹事，行政院長兼任縣市長競選總部主委等。

去年九合一大選又有特任大使或總統府秘書長發生政務人員法草案中有關行政中立疑慮的個案。他說，在政務人員法制未完備下，這種作法對於整體民主法制，以及人民對於政治活動的認知上，都有所衝擊。

會中多位試委附和，呼籲相關單位應盡快推動完成修法，尤其面對接下來的總統和立委選舉，政務官的助選行為確有規範的必要。考試院則允諾會予以研議。

馬政府時代送至立法院的《政務人員法》草案，要求政務人員應依據法令執行職務，公正對待任何團體或個人；禁止利用職權，影響他人之政治行為，或者應政黨、參選人要求期約或收受利益等。

(中國時報)

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