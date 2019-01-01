韓市長跨年忙 送夕陽迎曙光

2019年01月01日 01:18 中國時報 林瑞益 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜就任後的第一個跨年，他從2018年最後一天一直忙至2019的第一天。昨到香蕉碼頭參訪北京特色周，接著到西子灣送走最後一道夕陽，晚間跨年活動與民同樂，今天一早又趕至市境之南迎接第一道曙光後再參加元旦升旗。

訪北京特色周 打趣豬8屆

韓國瑜到位在香蕉碼頭的北京特色周參訪，他先向民眾祝賀新年，也笑稱第8屆特色周遇到今年屬豬剛好是「豬8屆」，但他強調因兩岸和諧、人民豐衣足食，他才會這樣開玩笑講。

韓國瑜昨天傍晚到西子灣送最後一道夕陽。共有上千民眾共聚西子灣觀景平台，參與高雄市政府觀光局舉辦的歡送夕陽音樂會，在樂音悠揚中，歡送2018年全台最後一抹夕陽。

韓國瑜表示，高雄是全台最大的港灣城市，西子灣觀景平台是觀賞日落的絕美景點，歡迎大家利用連假來西子灣欣賞夕陽，拍美照、吃美食，玩個過癮。

暖咖啡與小豬甜點贈民眾

高雄市觀光局長潘恆旭說，高雄西子灣觀景平台是觀賞夕陽的最佳場所，觀光局為吸引國內外旅客來高雄欣賞最美夕陽，每年年終都在此舉辦送夕陽活動，邀請新古典室內樂團及阿卡貝拉人聲合唱團到場演出。

另外，觀光局也特別準備「高雄暖呼呼咖啡」及「小豬造型甜點包」送給現場民眾，象徵2019豬年苦盡甘來，來年必定好運旺旺來。活動中，還安排演奏80年代梅艷芳演唱的香港經典粵語歌曲〈夕陽之歌〉，也就是李翊君所演唱的〈風中的承諾〉，讓民眾在懷舊的音樂中一起送走2018最後一抹夕陽。

此外，潘恆旭再拋出行銷計畫，臉書上PO文說希望透過舉辦亞洲烤鴨大賽來行銷高雄，預計在今年6月邀請亞洲世界城市名店參賽，後續也將找來美食評論家評比，不只飯店競賽，網友也推薦許多在地高雄業者參加。

將舉辦烤鴨大賽行銷高雄

潘恆旭在臉書上發文以高雄的黃色小鴨當背景，他說，曾於2012年主辦的流口水烤鴨票選拯救了一間飯店，明年想籌辦亞洲城市烤鴨PK大賽在高雄。

(中國時報)