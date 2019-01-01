台北不夠HIGH 溼冷澆熄人潮

台北跨年晚會天候不佳，人潮沒有往年熱絡，會場沒有以往的爆量人潮。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

台北跨年晚會「狂放電2019台北最HIGH新年城」，昨晚7時起有12組藝人在市民廣場輪番登場，現場低溫僅15度且雨勢不斷，人潮不如以往，台北捷運跨年運量受天候影響下滑，就連市府周邊店家生意也較去年掉2至3成，店家都搖頭，「人都跑去哪裡！」甚至祭出「買一送一」，希望消化超乎預期準備的貨量。

台北最HIGH新年城跨年，雖然不少人不畏風雨穿雨衣、撐雨傘到場，但人潮明顯不如以往；市長柯文哲在倒數登場前，分別在晚間9時30分、10時30分於市長室臉書直播，沒有腳本即興與粉絲互動，頗有要和晚會藝人尬人氣意味。

直到深夜11時40分柯文哲出現舞台上，讓台下民眾一陣歡呼，僅簡單祝福大家新年快樂，並與天后阿妹、現場民眾一起倒數告別2018年，欣賞台北101煙火秀迎接2019年。

據北捷統計，因天氣不佳與4天連假當中的一天影響，截至昨晚9時，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量21.8萬人次，比2018年跨年減少1.8萬人次，捷運全線總運量約177.8萬人次，較2018年少3.4萬人次，2019跨年總運量恐比2018跨年的260萬人次少，將創下連續3年人次下降紀錄。

(中國時報)

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