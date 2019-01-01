摩天輪浪漫燈光秀 取代煙火

2019年01月01日 01:18 中國時報 陳淑娥 、 黃國峰 、 陳世宗 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

「2019台中跨年晚會」打出雙主場及台中山城堅強藝人陣容，昨晚力邀市民嗨翻天！后里場打造110秒炫彩奪目摩天輪燈光秀融入繽紛花卉意象，以浪漫氛圍取代傳統煙火；台中市長盧秀燕和市民一起跨年倒數，迎接2019年。

台中市府昨晚同步於麗寶樂園第二停車場、圓滿戶外劇場暨文心森林公園，東勢、谷關、梨山及環山等舉行跨年晚會，分別為「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」、「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」，現場萬頭鑽動爭睹明星風采。

「后里現場」由阿Ken、謝忻聯手主持，邀請伍佰獨家倒數！他將「全面對決」世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現；安心亞以「透視裝」最為吸睛，挑戰組曲16分鐘不斷電嗨翻全場；金鐘、金曲大贏家盧廣仲壓軸獻聲，讓逾10萬名市民滿載而歸。

「后里現場」倒數時利用擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目燈光秀，摩天輪幻化成繡球、玫瑰、向日葵等花卉意象，以浪漫氛圍取代傳統煙火，將天空點綴五彩繽紛；市長盧秀燕與市民一起倒數，大家拿出手機進行直播，歡送2018年、喜迎2019年。「台中現場」則規畫3大特色舞台，Flora舞台由「告五人」打頭陣，「八三夭」帶來〈致青春〉，「四分衛」擔任倒數嘉賓。

(中國時報)