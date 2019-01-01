2019年01月01日 01:18 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林劍湖山世界跨年煙火秀邁入第12年，今年首創布袋戲藝術煙火秀，3天施放2萬8888發，跨年夜結合黃俊雄布袋戲演出，施放長達8分8秒的摩天輪高空煙火，華麗四射的煙火秀，照亮雲林的夜空！

迎接2019年到來，劍湖山世界跨年夜前2天各推出5分鐘水樂園的藝術煙火秀，施放2.5吋煙火彈小試身手，昨夜跨年夜以「萬劍齊發，史豔文叱吒劍湖山」為跨年主題，施放3吋、5吋、6吋的煙火彈，各種特效花束煙火長達8分8秒，入園的3萬多名遊客紛紛發出讚嘆聲，驚呼不已。

劍湖山跨年晚會從晚間7點半開始暖身，主持人沈玉琳、阿諾9點半登場，今年跨年主題結合在地布袋戲文化，史豔文、藏鏡人、黑白郎君、俏如來、劍無極共20多名角色cosplay現身。

每一年劍湖山跨年煙火都吸引20萬名民眾湧入古坑周邊道路，除了遊樂園現場以及網友盛傳的各處祕境都擠滿人，斗南分局也費心規畫200名警力疏導交通，從昨天下午4點到今天凌晨4點結束。

昨晚周邊道路塞爆，小客車停車場可容納2500輛，不到下午6點就已宣告爆滿，所幸，劍湖山安排接駁專車，搭車點設在熱門景點古坑鄉綠色隧道228公園廣場，昨晚6點開始每30分鐘就有一班接駁車，直到晚上10點30分止。

(中國時報)