加薪爆黑馬 不動產開發掄元

全球景氣放緩，不僅企業敘薪保守，去年應屆畢業生也愈來愈接地氣，對首份工作期待薪資也下修1162元，兩者差距創近3年新低。圖為去年12月1日台北市政府舉辦「One More Chance中高齡」就業博覽會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
107年各產業經常性薪資調漲排行

風水輪流轉，不動產開發爆紅，勇奪2018年薪資漲幅第一名；根據主計總處107年1至10月薪資統計顯示，不動產開發經常性薪資調幅達6.96％，不僅改寫前幾年低迷景象，薪資成長排行榜拿下第一名，成了最大黑馬，羨煞所有上班族。

航空海運金融皆逾5％

台灣上半年出口表現不錯、國際油價維持50、60美元的偏低水準，主計總處資料顯示，海洋水運、航空運輸調薪幅度同樣不凡，年增分別6.62％、6.47％，位居第2、第3名，由於這兩個產業底薪高，平均每月、每名員工荷包多了4833元、4344元，堪稱是產業員工的豐收年；過去調薪最強勁的金融業，雖然擠出前5名之列，但證券、壽險的調薪幅度也有5％以上的水準。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，不動產開發、房仲調薪幅度高，主因前幾年表現「爛到爆」，在比較基期低的情況下，又遇上陸美貿易戰開打，台商回台買地、開發，帶動不動產價量齊揚，由於獲利、佣金都繳出亮麗成績，自然提高加薪動能。

攤開不動產開發歷年的調薪紀錄，2018年確實是大黑馬，因為2016、2015年的加薪幅度分別出現負1.99％、負0.29％，前年才開始轉為正數；台經院景氣預測中心主任孫明德直言，不動產有大起大落特性，從業人員看到加薪仍要留意「三年不開張、開張吃三年」的風險。

僱員均薪創近18年新高

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，去年1至10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬906元，年增2.61％，增幅創下近18年同期新高；不過，產業加薪也呈幾家歡樂幾家愁，像礦業土石採取、石油天然氣、快遞服務、出版業等，加薪幅度皆在1％以下，遠低於勞動市場的平均值。

(中國時報)

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