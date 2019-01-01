陸製造業PMI驟降 跌破榮枯線

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中國時報
譚有勝／綜合報導

大陸國家統計局昨日公布去年12月製造業採購經理人指數（PMI），跌破50的「榮枯線」，僅達49.4，為2016年7月以來首次。分析師認為，製造業生產、訂單數據等均下降，顯示大陸國內外市場需求下滑，經濟下滑壓力將進一步加大。

不過服務業PMI則為53.8，高於預期值的53.4。但12月製造業PMI，不但低於預期值的50，在國際貿易摩擦、全球經濟增長放緩等因素影響下，較上月也下滑0.6個百分點，顯示大陸景氣有所減弱。

數據亦顯示，大陸新訂單指數為49.7，月減0.7個百分點；而生產經營活動預期指數為52.7，月減1.5個百分點。大陸國家統計局認為，大陸市場需求下降壓力加大，導致新訂單指數和生產經營活動預期指數均創下年內低點，同時部分行業逐步進入生產淡季，企業對市場預期趨於謹慎。

不過，路透引述大陸物流信息中心分析師文韜的分析，強調從全年PMI數據觀察，大陸經濟依舊保持平穩，企業生產意願和經營預期較好，預計2019年經濟將保持適度增長，經濟結構繼續優化，就業保持相對穩定。

華泰宏觀分析師李超也指出，製造業PMI數據回落顯示2018年第4季和2019年第1季經濟下滑壓力持續升溫，預計未來政策將更加注重逆周期調節，穩定市場需求，相關逆周期調節政策或將加碼。

(中國時報)

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