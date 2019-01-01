台商紙上公司 財部要課稅了

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中國時報
林昱均／台北報導

在BVI（維京群島）、開曼群島等地設紙上公司，再轉投資大陸設廠的台商們，已被盯上。財政部公告CFC（個人受控外國公司）要點，將對台商以直接或間接持有資本額或股份合計達50％，並設立於低稅負地區紙上公司，視為境內企業做穿透課稅，估至少上萬家至數十萬家台資企業首當其衝。

為避免企業假借紙上公司個人股東名義規避CRS（共同申報準則）條款，財政部公告CFC要點，以防漏網之魚，估計將對繞道第三地投資大陸、且資產多配置在海外者衝擊最大。但因此一實施要點涉及兩岸稅務機關的協商，因此正式實施日期尚未確定。

CFC要點明定列入課稅範圍的三大類型，第一是我國稅籍居民持有低稅負地區公司50％以上資本額或股份，將視為對該公司有實際持有權。第二是台灣稅籍居民對該企業有重大影響力，可用任何方式控制董事會議過半數表決權之權力、企業財務及營運政策等。第三是我國稅籍居民個人股東、配偶及二親等以內親屬合計持有該企業股份或資本額10％以上。

若符合CFC課稅範圍，個人股東須按持有情形，依照比例認列低稅負地區紙上公司當年年度盈餘，並按照我國現行「最低稅負制」申報，也就是境內外所得總合超過670萬時，海外所得須用20％稅率申報，但海外所得低於100萬元者無須申報。

不過，財政部在審查細項中也設立個人CFC避風港條款，若該外國公司本身可證明有實質營運活動，或個人、配偶及二等親持有資本額、股份，年度盈餘合計在700萬元以下，就可豁免課稅，但若不屬法令「避風港條款」範圍，則必須按持股比例認定公司盈餘是屬個人股東獲配的海外股利所得，應依規定課稅。

(中國時報)

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