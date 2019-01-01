1月1日起第一期乳癌大腸癌不全賠

2019年01月01日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

癌症險新保單，元旦起理賠將有大轉變！金管會宣布，把癌症險的「癌症定義」齊一化，2019年1月1日起，第一期乳癌、大腸癌等過去屬於「侵襲性」、確診即全額理賠的癌症，在新保單中都將只有5至20%的部分理賠。部分民眾認為，理賠降低，保險費率也應該調降，否則「對保戶不是什麼好事」。

金管會表示，為了使醫療保險商品的疾病項目及定義有一致遵循標準，減少理賠爭議，並維持商品開發設計的彈性，自2019年1月1日起實施癌症保險的「癌症定義」，將分為：初期癌症、輕度癌症和重度癌症。所有原位癌、零期癌和第一期惡性腫瘤，都被列為「初期癌症」；第一期的乳癌、子宮頸癌、黑色素瘤，和大腸直腸癌等，都被列為「輕度癌症」，只有部分理賠。

保戶怨費率不調降

業界人士指出，過去癌症險保單大致上分為「低侵襲性」和「侵襲性」，前者大多包含原位癌、第一期前列腺癌，部分則納入第一期子宮頸癌等，經確診，依照各家保單理賠5至20%不等；而第一期乳癌、大腸癌，以前都被列為「侵襲性癌症」，可以領全額癌症保險金，但自今年1月1日起的新保單，這些項目理賠都變少。

22項特定傷病定義

「排除這些第一期癌症，有一種說法是代表可以治好的機率變大」，基層保險從業人員表示，「但許多保戶認為，費率也應該要同步調降。」從業人員說，這麼多年癌症險都沒調過費率，但理賠率一直上升，以永續經營的概念來說，的確是需要調整；現在除了條款改以外，費率重新精算，但沒想到一來一往間費率沒有持平，保戶難免會覺得「新不如舊」。

除將癌症定義拉齊之外，也有22項「嚴重特定傷病疾病定義」上路，包括：阿茲海默症、巴金森氏症、全身性紅斑性狼瘡、肝硬化、類風溼關節炎、頭部創傷、深度昏迷、三度燒燙傷等。

金管會保險局表示，疾病定義標準化花了相關單位很大心力，由於市面上商品很多，首先保險局先向業者徵詢，要將哪些疾病納入嚴重特定傷病，同時廣納專家、學者建議，經醫學會認可；未來如果出現新的疾病欲納入清單，將會有固定機制去定義。

(中國時報)