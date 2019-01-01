新保單變相漲價 業者喊冤

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中國時報
／台北報導

所有第一期癌症，在元旦起的癌症險新保單都沒有全額理賠，但保費沒降低，被民眾抱怨「新不如舊」，保險業務很有感，皆卯起來在年末衝舊保單；保險業高管解釋，投保癌症險時，不能只看到「初級癌症」、「輕度癌症」理賠少，也可能發生屬於重度癌症的項目，仍然是全額理賠。

金管會元旦起把癌症險的「癌症定義」齊一化，第一期乳癌、大腸癌等過去屬於「侵襲性癌症」，確診後就能全額理賠，但元旦開始的新保單，只剩5至20%的部分理賠，遭抱怨新制不是「造福民眾」，保險費率應該調降。

國泰人壽發言人林昭廷指出，癌症險費率的計算，包括許多細項，例如癌症發生率、平均理賠費用等，當然整體給付的費用少，保險費率就應該降低，但是癌症險同時也包含了非第一期、不屬於「初期」和「輕度」定義的「重度癌症」，仍然是全額理賠。另外，業界人士也認為，由於醫學技術不斷進步，部分癌症和嚴重傷病治療期縮短、不必花上大筆治療費用，有些癌症或疾病被定位在非重度，是代表更有機會在健保範圍內被治癒。

壽險業者透露，重大疾病險和癌症險在今年都可能推出重新設計後的保單，例如設計分級保單，將提供給保戶更多元化的選擇，當然保費也就有機會更便宜；另外，也可能在初期、輕度癌症確診後，先申請理賠部分保險金，若後續不幸發現、或發展成重度癌症，可再進行全額理賠。

(中國時報)

1月1日起第一期乳癌大腸癌不全賠 首度延長 國道上午10點前免收費

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