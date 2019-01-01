首度延長 國道上午10點前免收費

2019年01月01日 04:10 中國時報 李宜秦 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

今（1）日是元旦連假最後一天，交通部首度延長收假日夜間免收費時段，自凌晨0點至清晨5點延長至上午10點皆不收費。高公局預估，今天壅塞狀況會較昨日緩解，且仍以北上車潮為主，國1與國3部分路段將從下午一路塞到晚上8點，國5則約下午4點就能解除車潮，建議用路人多使用替代道路。

昨日上午交通順暢，多維持時速60公里以上，部分壅塞路段時速也有40公里，直到下午車潮才逐漸湧現，一度車陣連綿7公里。昨日國道總延車公里達到110百萬車公里，約平日的1.3倍。高公局表示，國5以礁溪北上路段最塞，行車時間約是平時的2到3倍。

今天是收假日，國道5號北上路段昨湧現連假期間最大量的北返車潮，在實施高乘載管制前，車陣從國5雪山隧道宜蘭端洞口往南回堵達6.5公里長，車流直到深夜後才紓解，高速公路局預估，今天午後國5北上車流增加，建議用路人提早使用國道避開尖峰時段。

高公局為緩解元旦收假日車潮，今年首度延長夜間免收費時段，國道今凌晨0點到上午10點都免收費。高公局表示，民眾可多加利用免收費時段，且跨年活動結束後可稍做休息，不要夜間疲勞駕駛，確保行車安全。

高公局預估今日交通量約105百萬車公里，比昨日110百萬車公里稍少一些，但今日仍有不少地雷路段，包括國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，預估從下午3時塞到晚上8時，新竹系統至竹北從下午4時塞到晚上8時。國3北上關西至大溪下午5時塞到晚上7時，大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，從下午4時塞到晚上8時。

國5部分，高公局表示，若車流量較預期減少，可望在今日下午4點左右紓解壅塞狀況，不會塞到深夜，且今日仍在下午2點起至晚上9點實施高乘載管制，也將視實際交通情況，決定是否提前結束管制。

元旦有4天連假，依以往用路人習性，連假前2天國5是南下車多，後2天北上多，但連假第2天北上在傍晚忽然湧現大量車潮，高速公路局研判，因與昨天是跨年夜，用路人提早在前一天北返有關。

為服務元旦假期北上旅客，高鐵公司昨日下午與晚上分別自左營站與台南站加開2北上列車。

(中國時報)