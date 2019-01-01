6成輪椅族 不敢搭大眾運輸

2019年01月01日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

輪椅族張學恒上公車後，卻沒有安全帶及安全扣保護，只能手抓欄杆固定。（王思慧攝）

知名廣告導演范可欽日前在台北搭公車時，因司機緊急煞車摔斷3根肋骨，還引起血胸等狀況，顯示輪椅族搭公車有潛在的危險性。儘管台北市低底盤公車已達77％，但根據伊甸基金會統計，仍有近6成身障者不敢搭公共運輸工具，就是怕會摔傷，甚至有生命危險。

台灣障礙者權益促進會常務監事許家榮表示，輪椅族搭公車時，因人多、擔心車內空間不夠而不敢搭；就算搭上車，也因司機沒有幫忙綁安全帶，輪椅容易滑動，在搖晃的公車上就有可能受傷摔倒，造成悲劇發生，且一摔倒就是骨折，要療養好幾天，甚至到一個月。

患有小兒麻痺的陳小姐去年9月搭公車時，同樣因煞車導致輪椅翻倒受傷，到現在都不敢再搭公車。她說，司機煞車很急，所以就整個輪椅帶人翻覆，緊急送醫後，因小兒麻痺，手術有較大風險，有的醫師還不敢開刀治療，整整躺在醫院一個多月才康復，到現在都還要留意傷勢恢復情形，「有一段時間不太敢搭公車」。

許家榮指出，輪椅族要自行搭公車，更曾遇過公車上乘客多拒載過站不停，司機不願意放下渡板等狀況，也有的司機貪圖方便，沒有幫忙綁安全帶、輪椅輪子也未用安全扣固定，要是一個剎車不小心，就會造成輪椅族受傷。

「有的公車上提供輪椅族的器具缺少」，身障者自立更生創業協會理事張學恒說，偶爾會發現車上沒有安全扣可固定輪椅，有的時候甚至連安全帶也沒有；司機可能因停車處被佔用，或是一時方便，沒有靠站停車，導致渡板傾斜角度太大，等於冒者傾倒的危險上下車，每次都提心吊膽搭公車。

不過，除了身障者權益應重視外，銀髮族也是容易被忽視的族群，張學恒表示，坐輪椅的長輩大多由看護工或家屬推著走，曾目睹長者要搭公車時，卻沒人協助，竟是看護工自己想辦法抬上車，輪椅上下車的安全，政府應要多宣導，避免憾事發生。

另外，大眾的同理心也很重要，淑琴媽媽幾乎每天都要帶身障兒子去醫院，卻曾遇過好不容易拜託司機放渡板以順利上車，因花比較久的時間，竟聽到其他乘客抱怨「耽誤大家時間」，聽了很受傷，希望大家能體諒身障者的不便，適時伸出援手。

(中國時報)