高鐵硬體佳 台鐵月台2022標準化

2019年01月01日 04:10 中國時報 王思慧 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

「最容易受傷的就是晃動較大的公車，輪椅沒固定就有可能摔倒」。輪椅族指出，台鐵雖月台間隙大，不過站務人員協助就還算安全，希望政府能從身障者角度改善公共運輸無障礙設施。

輪椅族張美玲說，無障礙設施做得比較好的是高鐵，月台間隙很小，對輪椅族來說很方便；台北捷運的月台間隙較大，曾在市政府站下車，輪椅卡住，不過相較之下還是公車的間隙差最大；台鐵月台間隙較大，不過人員協助都很熱心，印象最深刻是曾有站長為讓她方便上車，更改列車停靠月台，當時十分感動，也曾在站務人員的引導下，直接穿越鐵軌出站。

這次范可欽搭乘受傷的公車是首都客運，總經理李建文表示，現行的公車上關於固定輪椅的規定，從綁安全帶到扣上安全扣，前後要花5至6分鐘的時間，程序上的確較麻煩；在探望范導的時候，也有初步討論是否規劃設計更容易使用的保護裝置，不過還需要專家、政府討論，首都客運已加強對司機教育，也願意聽取身障團體的寶貴意見，會繼續朝這方面努力。

另外，台鐵因車種不同及月台工程標準不一，月台間隙特別明顯。台鐵運務處營業科長王文謙表示，台鐵正進行「鐵路行車安全改善6年計畫」，要做到車廂無階化、月台提高至115公分等工程，讓月台標準化，以縮短月台間隙，預計2022年完工。

在無障礙電梯部分，全台已有148車站有電梯，涵蓋93%的旅客，每種車型都有無障礙空間。

高鐵指出，高鐵列車第7車廂為「無障礙車廂」，車門與走道特別加寬，以方便輪椅旅客通行，車廂內設立4個無障礙座位，可供可停放2輛電動輪椅及2輛摺疊式輪椅，玄關設有空間寬敞的「無障礙洗手間」，有完備自動門、高低洗手台、感應式水龍頭等設施供使用，無障礙座位旁與洗手間內均設有求助鈴，可呼叫列車組員提供協助。

(中國時報)