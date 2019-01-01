習近平海外行 紅旗護駕

2019年01月01日 01:18 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

在北京舉行的抗戰勝利70周年大閱兵，大陸國家主席習近平搭乘紅旗檢閱車，檢閱受閱部隊。

國家領導人出國訪問，除了隨身衣著外，食、住、行多以「客隨主便」為原則，由東道主安排。不過，陸、美、俄這3個超級大國元首最近出訪，都帶上本國生產的豪華防彈轎車，這麼做表面上是為了維護領導人安全，其實還有另一個目的：展現自家造車的工業實力。

御用座駕 空運隨行

過去，大陸領導人出訪，專用轎車隨行的情況似乎未曾聽聞。2014年大陸國家主席習近平訪問紐西蘭，據傳他的紅旗L5專車曾出現在奧克蘭機場。去年7月，習近平訪問塞內加爾、盧安達和南非，國外汽車網站披露，習搭乘的是新座駕「紅旗N501」。

有關紅旗N501，大陸官方迄未證實，生產紅旗轎車的中國第一汽車集團（一汽）官網也不見其蹤影。去年11月15日，習近平訪問巴布亞紐幾內亞並參加APEC峰會，以及12月出訪葡萄牙、西班牙，他的紅旗專車也空運至當地。媒體拍到的照片顯示，這與習訪非時乘坐的N501，應屬同型車。

N501是一汽內部的代號，正式推出時，可能命名為紅旗L3。從名稱來看，L3定位略低於L5，但在外型上，卻比L5更「跟得上流行」。習近平出訪捨L5而就L3，媒體揣測，一汽正積極擴展紅旗品牌轎車的海內外市場，L3賣相佳，於是習幫忙促銷。

拓銷市場 吸引目光

在大陸眾多國產車品牌中，紅旗無疑是最高端的。1958年大陸開始生產紅旗轎車，用來接送最高層級政要和來訪的外國貴賓。由於製作精良，紅旗轎車曾於1960年代被當成禮物送給外國元首，還出口到北韓、越南、利比亞等國家。1970年代，美國總統尼克森、英國首相佘契爾、德國總理柯爾等許多訪華的外國領袖，都曾坐過紅旗。

大陸實施改革開放後，紅旗一度在進口或中外合資生產的汽車衝擊下沒落，但近年來，習近平以「中國夢」為口號，掀起一場增強民族自豪感的運動，紅旗捲土重來，再度吸引各方目光。

最高級別 近2700萬

紅旗轎車最高級的車型就是L5，其定位為「領袖座駕」。習近平在閱兵儀式上使用的檢閱車，以及最近兩次出訪乘坐的N501，都是在L5的基礎上設計打造的。

一汽官網標價600萬元人民幣（約台幣2665萬元）的L5，車身長5.555米，車寬2.018米，空車重量達3.1公噸，配備一具V12引擎。為了維護領導人安全而強化底盤、裝上防彈玻璃後的L5，總重可達4公噸。

紅旗全系列轎車有幾項共同設計：直瀑式水箱護罩、引擎蓋前方的紅旗標誌，尾標有「紅旗」兩個漢字。而L5的炮筒式大燈、長方形方向燈，象徵天圓地方，尾部左右長條形煞車燈，則源自宮燈。

土豪搶買 享受尊榮

像L5這一等級的紅旗，過去只有中南海層級領導人才能乘坐，如今也開放供民間購買，讓土豪也能體驗L5的尊榮感。一輛要價600萬元人民幣，非一般人買得起，即使較低等級的L3，也大約要300萬人民幣。一汽還推出紅旗H7（入門款售價約25萬人民幣），H5（入門款約15萬人民幣），開始走親民路線。由此可見，紅旗已放下身段，要在平價市場上施展拳腳。

(中國時報)