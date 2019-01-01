川普新野獸 穿甲彈也沒轍

美國總統川普的新座駕「野獸2.0」去年9月首次現身。（美國特勤局的推特）

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中國時報
／綜合報導

世界最有名的元首座駕當屬美國總統的「凱迪拉克一號」。去年6月在新加坡舉行的「川金會」上，川普曾向北韓領導人向金正恩展示這輛綽號「野獸」的豪華防彈轎車，金一臉羨慕，讓「野獸」大出風頭。汽車迷金正恩大概受到刺激，後來媒體拍到他的賓士座車升級成勞斯萊斯「幻影」。

重卡底盤 防護罩超科技

川普與俄羅斯總統普丁在芬蘭會晤，也是乘坐「野獸」，不過跟「川金會」時一樣，都是前總統歐巴馬留下來的老「野獸」，新一代的「野獸」在兩個多月後才首次閃亮登場。

9月23日，川普搭乘的直升機降落在紐約華爾街後，迎接川普的正是2009年以來首度改款的「野獸2.0」。依慣例，負責美國高層保全的特勤局派出兩輛完全相同的總統專車，一輛用於護送總統，另一輛則「混淆視聽」，以確保總統的安全。

通用汽車生產的第二代「野獸」外觀像凱迪拉克CT6的加長版，但使用重型卡車底盤。新款「野獸」的車大燈和車頭水箱護罩都經過改良，車身整體設計和比例較第一代更漂亮，且採用更尖端的安全防護技術。

移動坦克 暗殺也沒在怕

總統座駕要求氣派、舒適和安全，尤其強調安全。2013年上映的電影《白宮末日》，片中白宮遭到恐怖分子占領，美國總統與一名特工試圖駕駛座車突圍。那輛「野獸」大顯神威，不論是機槍掃射、破牆而出、還是爆炸，車裡的人都沒事。

現實版的「野獸」據說幾乎同樣神勇。儘管總統專車規格是機密，不過抵擋炸彈和生化武器攻擊，先進的通訊系統，以及緊急醫療救護，都是標準配備。

據報導，新「野獸」重達6.8至9公噸，光是車門就和波音757客機艙門一樣重。車窗玻璃由聚碳酸酯、膠合玻璃等共5層組成，可抵擋穿甲彈，厚達12公分；軍用裝甲車身，由高硬度鋼、鋁、鈦、陶瓷等複合材質組成；油箱也有特殊處理，即使受攻擊也不會爆炸。

總統專車 能召喚核潛艇

其輪胎採用克維拉纖維材質，可防穿刺，就算爆胎，鋼製輪圈也可繼續行駛，車輛底盤為強化鋼板。車門100％密閉，即使車外有化武攻擊，車內依舊安全無虞，且有獨立供氧系統。車內配有滅火器、催淚瓦斯、霰彈槍、煙霧彈，還有急救箱，並準備了與總統同血型的血液供緊急輸血。

另外，美國前總統歐巴馬曾在脫口秀節目爆料說，總統專車的最大秘密，就是能從車上直接叫來一艘核潛艇。而老「野獸」光榮退役後會被銷毀，所以美國總統座駕是有錢也買不到。

(中國時報)

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